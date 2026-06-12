Mundial 2026: En Indonesia, la vida en albiceleste de un superfan de Messi y Argentina

Su vivienda de dos pisos está completamente pintada de celeste y blanco, los colores de la selección argentina. También ha decorado con esos tonos las piedras del patio, la verja e incluso sus sandalias.

En el balcón de su casa de madera en la isla de Sulawesi, Indonesia, Muhammad Yusuf se balancea al ritmo de música a todo volumen mientras levanta una réplica del trofeo de la Copa del Mundo. Frente a él, cientos de personas, muchas vestidas con los colores de Argentina, desfilan admirando una pasión que ha convertido su hogar en un santuario albiceleste.

Este pescador de 54 años, residente de un pequeño pueblo de la región de Polewali Mandar, en Sulawesi Occidental, es hincha de Argentina desde la década de 1980 y hoy profesa una devoción absoluta por Lionel Messi.

Su vivienda de dos pisos está completamente pintada de celeste y blanco, los colores de la selección argentina. También ha decorado con esos tonos las piedras del patio, la verja e incluso sus sandalias.

Desde la era Maradona

El interior de la casa está repleto de referencias a Argentina. Camisetas de la selección campeona del mundo, fotografías y pósters de Messi ocupan prácticamente cada rincón.

"Me gusta la selección argentina desde la época de Maradona y ahora tenemos a Messi", contó Muhammad a la AFP al referirse a sus ídolos futbolísticos.

El aficionado sigue con entusiasmo el Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, y en el que Argentina busca defender el título conquistado en Catar 2022.

Los festejos en su comunidad comenzaron incluso antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica. Frente a su casa ondean numerosas banderas argentinas y una gigantesca réplica del trofeo mundialista ocupa un lugar privilegiado en el patio.

La estructura se ha convertido en una atracción para visitantes y curiosos que llegan desde otras localidades para fotografiarse junto a ella.

Una pasión familiar

El amor de Muhammad por Argentina y Messi también ha conquistado a su familia.

Su nieto de tres años se llama Muhammad Messi, un homenaje al astro argentino.

El niño nació el mismo día en que Argentina derrotó a México durante la fase de grupos del Mundial de Catar 2022.

Ese año, Muhammad se volvió viral en Indonesia después de caminar seis kilómetros hasta un pueblo vecino para conocer a su nieto recién nacido. Había prometido hacerlo únicamente si Argentina terminaba conquistando el campeonato del mundo.

La despedida soñada de Messi

Indonesia solo ha participado una vez en una Copa del Mundo. Fue en 1938, cuando competía bajo el nombre de Indias Orientales Neerlandesas, y cayó por 6-0 ante Hungría en los octavos de final.

En las eliminatorias hacia el Mundial 2026, la selección indonesia no logró clasificar, pese a la ampliación del torneo a 48 equipos.

Aun así, Muhammad asegura que seguirá cada partido de Argentina y confía en que este Mundial, posiblemente el último de Messi, tenga un final feliz para el capitán albiceleste.

"Espero que Messi pueda ser campeón del mundo otra vez en este 2026", expresó con ilusión.