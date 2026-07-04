Mundial 2026 Paraguay vs Francia | Estadísticas del primer tiempo partido de octavos de final

La primera mitad del duelo entre Paraguay y Francia dejó un claro dominio de la selección europea en cuanto a posesión y generación de juego, aunque el marcador se mantuvo 0-0 gracias a la sólida resistencia defensiva del conjunto sudamericano.

Panamá/Partido Paraguay vs Francia, las estadísticas reflejan la superioridad de Francia, que controló el 71 % de la posesión del balón, frente al 29 % de Paraguay. Ese dominio también se tradujo en una amplia diferencia en la circulación del balón, con 276 pases correctos de 309 intentos, para una sobresaliente efectividad del 89 %. En contraste, Paraguay completó 43 de 74 pases, con un 58 % de precisión.

En ataque, el equipo dirigido por Didier Deschamps fue el que más buscó el arco rival. Francia realizó 6 disparos, de los cuales 3 fueron entre los tres palos y 3 terminaron desviados, mientras que Paraguay apenas consiguió 2 remates, con 1 disparo al arco y 1 fuera.

La presión ofensiva de los franceses también quedó reflejada en los 7 tiros de esquina que ejecutaron durante los primeros 45 minutos, mientras que la Albirroja no logró generar ningún saque de esquina.

El dominio territorial obligó a Paraguay a realizar un enorme esfuerzo defensivo. Los sudamericanos registraron 23 despejes, frente a solo 6 de Francia, una muestra de la constante presión ejercida por el conjunto europeo en campo rival.

En el aspecto físico, Paraguay recuperó 13 balones, muy por encima de las 2 recuperaciones de Francia, además de cometer 4 faltas, mientras que los franceses realizaron 6 infracciones y recibieron la única tarjeta amarilla de la primera mitad.

Aunque Francia fue ampliamente superior en la posesión, los pases y las ocasiones de gol, Paraguay logró sostener el empate gracias a una defensa ordenada y disciplinada, dejando todo abierto para un segundo tiempo que promete grandes emociones.