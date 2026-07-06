Mundial 2026 | Portugal vs España: Estadísticas del primer tiempo, partido de octavos de final

Panamá/Portugal y España protagonizan un vibrante choque de octavos de final del Mundial 2026, aunque los goles todavía no han llegado. Al término de los primeros 45 minutos, el marcador se mantiene 0-0, en un encuentro marcado por el equilibrio, la intensidad y las constantes aproximaciones a ambas áreas.

La selección de Portugal fue ligeramente más insistente en el aspecto ofensivo durante la primera mitad. El conjunto luso registró 6 remates, pero ninguno encontró la portería rival. De esos intentos, uno se marchó desviado y los demás fueron bloqueados o no lograron generar verdadero peligro sobre el arco español.

Por su parte, España respondió con 8 disparos, mostrando mayor volumen ofensivo. Sin embargo, la falta de precisión evitó que pudiera abrir el marcador. La Roja únicamente realizó tres remates a puerta, mientras que cinco de sus intentos terminaron desviados.

En el control del balón, España volvió a imponer su tradicional estilo de posesión, dominando el esférico con un 53%, frente al 47% de Portugal. Esa superioridad también se reflejó en la circulación del juego, al completar 240 pases correctos de 272 intentados, para una efectividad del 88%. Los portugueses, en tanto, acertaron 187 de 219 pases, alcanzando un 85% de precisión.

El compromiso ha sido disputado, pero limpio. Hasta el descanso no se mostraron tarjetas para ninguno de los dos equipos. En cuanto a las infracciones, España cometió 6 faltas, mientras que Portugal registró 4.

Las acciones a balón parado también han tenido protagonismo. Portugal ejecutó tres tiros de esquina, uno más que los dos cobrados por España. Además, los lusos cayeron en dos fueras de juego, mientras que los españoles fueron sancionados en una ocasión.

En labores defensivas, Portugal acumuló 10 despejes, mostrando solidez para contener los ataques españoles, que respondieron con 8 despejes. Los portugueses también lideran el apartado de recuperaciones, con 12 frente a 1 de España, una estadística que refleja su capacidad para cortar el juego rival y recuperar rápidamente la posesión.

Con el empate sin goles, todo queda abierto para un segundo tiempo que promete grandes emociones. Tanto Portugal como España buscarán el gol que les permita dar un paso decisivo hacia los cuartos de final del Mundial 2026, en uno de los enfrentamientos más atractivos de la fase eliminatoria.

Unai Simón sostiene a España con una brillante actuación en el primer tiempo

Si el marcador se mantiene 0-0 entre Portugal y España al descanso de los octavos de final del Mundial 2026, gran parte del mérito corresponde al guardameta Unai Simón, quien ha sido la figura de la primera mitad con intervenciones determinantes.

El arquero español firmó una destacada actuación al realizar dos atajadas, ambas en acciones de gran peligro, evitando que la selección portuguesa tomara ventaja en el marcador. Su rendimiento quedó reflejado en una calificación de 7.4, según Flashscore, la más alta del encuentro durante los primeros 45 minutos.

Las estadísticas respaldan su sobresaliente desempeño. Unai Simón enfrentó un xGOT (goles esperados a puerta) de 0.87 y registró 0.87 goles evitados, demostrando que sus intervenciones fueron decisivas para mantener la portería en cero.

Además de responder bajo los tres palos, el guardameta participó en la salida de balón con 21 contactos, completando 9 de 13 pases para una efectividad del 69%. En los envíos largos acertó 2 de 5 intentos (40%), aunque no logró conectar el único pase que intentó hacia el último tercio del campo.

Con dos intervenciones salvadoras en momentos clave, Unai Simón se convirtió en el principal responsable de que España llegara al descanso con el empate sin goles frente a Portugal, consolidándose como el jugador más destacado de la primera mitad.