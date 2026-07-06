Panamá/España avanzó a cuartos de final tras vencer por 1-0 y eliminar a Portugal en el último Mundial de Cristiano Ronaldo, en un reñido duelo disputado el lunes en el Dallas Stadium de Arlington, Texas.

El solitario gol del triunfo llegó en el descuento con el disparo de un recién ingresado Mikel Merino (90+1).

Como los precedentes más recientes entre ambos vecinos, fue un partido de octavos de final parejo, de ida y vuelta, con sabor a final adelantada, que tuvo en el campo el talento juvenil de Lamine Yamal y la experiencia goleadora del astro portugués.

El Comandante, a quien se le humedecieron los ojos al final del encuentro, lo dio todo, tal como prometió en la víspera.

AFP.