Presidente de Paraguay decreta feriado nacional tras la victoria sobre

Una ley faculta al jefe de Estado a decretar hasta tres feriados al año , aunque la medida aún no había sido publicada oficialmente.

Un verdadero carnaval se desató en las principales ciudades de Paraguay tras la victoria de la Albirroja sobre Alemania y su clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo.

El presidente Santiago Peña decretó feriado nacional para celebrar la histórica hazaña de la selección paraguaya.

"Paraguay nunca se rinde. Feriado caraj...", escribió el mandatario en su cuenta de X.

Una ley faculta al jefe de Estado a decretar hasta tres feriados al año, aunque la medida aún no había sido publicada oficialmente.

La céntrica calle Palma, frente al Panteón de los Héroes, se llenó de miles de aficionados que celebraron el triunfo de la Albirroja, que ahora enfrentará en octavos de final al ganador del duelo entre Francia y Suecia, programado para este martes.

Amado Salomón, un bancario de 58 años e hincha de la selección paraguaya, se unió con su automóvil a una interminable caravana por el centro de Asunción y aseguró que Paraguay "hizo lo que mejor sabe hacer: defender con el alma durante todo el partido y también en la prórroga".

"Alemania tuvo la pelota, buscó por todos lados, pero nunca pudo quebrar la fortaleza de este equipo. Después llegaron los penales, donde apareció un arquero enorme y también esa cuota de carácter que siempre tiene Paraguay en los momentos decisivos. Este equipo nunca deja de luchar. Defiende cada pelota como si fuera la última y juega con una entrega que emociona", expresó.

Por su parte, Luis Espínola, hotelero de 61 años, afirmó que "con Paraguay hay que sufrir hasta el último minuto".

"Es parte de nuestra identidad, de nuestra manera de competir y de entender el fútbol. Hoy ese sufrimiento terminó convirtiéndose en una alegría inmensa", comentó.

Espínola destacó que la Albirroja supo neutralizar el ataque alemán.

"Golpeó en el momento justo y, cuando hizo falta, defendió la ventaja con inteligencia y mucha entrega. Y ni qué decir de la enorme actuación del portero Orlando Gill, que volvió a convertirse en héroe en la tanda de penales para sellar una clasificación histórica", señaló.

En medio de la celebración, añadió:

"Paraguay elimina a un tetracampeón del mundo y se mete entre los mejores del torneo. Una noche inolvidable para todo el pueblo paraguayo".

Los aficionados también rindieron homenaje al guardameta Orlando Gill, quien detuvo dos penales en la definición.

"Cuando el equipo más lo necesitó, apareció con personalidad y sangre fría para convertirse en el gran héroe de la tanda de penales y sellar una clasificación histórica", destacó uno de los seguidores.

Finalmente, los fanáticos coincidieron en que la victoria representa mucho más que un triunfo deportivo.

"Eliminamos a un tetracampeón del mundo y Paraguay demostró que con organización, sacrificio y un enorme espíritu colectivo también se puede vencer a las mayores potencias del fútbol. Es una noche que quedará grabada para siempre en la memoria del pueblo paraguayo", concluyeron.