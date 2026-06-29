Panamá/Un grupo de jugadores de la Selección de Panamá regresó este lunes al Aeropuerto Internacional de Tocumen tras finalizar su participación en la Copa Mundial FIFA 2026.

Entre los futbolistas que volvieron al país estuvieron Adalberto Carrasquilla, Michael Murillo, Carlos Harvey, Orlando Mosquera y Andrés Andrade, entre otros.

A su llegada, Andrés Andrade expresó su orgullo por el esfuerzo del equipo, aunque reconoció la tristeza por la eliminación. Además, manifestó su deseo de que Thomas Christiansen continúe como seleccionador, destacando su aporte al crecimiento del fútbol panameño, aunque señaló que la decisión dependerá del propio entrenador. Panamá cerró su participación tras disputar los tres partidos de la fase de grupos del histórico Mundial de 48 selecciones.

Con información de David Peña.