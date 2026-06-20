Panamá/Alemania logró una agónica victoria 2-1 ante Costa de Marfil en Toronto y selló su clasificación a los dieciseisavos del Mundial 2026.

Deniz Undav fue el héroe con un doblete (68' y 90+4'), dando vuelta al marcador después de que Franck Kessié adelantara a los Elefantes a los 30'.

El cuatro veces campeón del mundo sufrió hasta el final pero encontró el gol agónico en el tiempo añadido. Con este triunfo en la segunda fecha del Grupo E, el equipo alemán asegura su pase a la siguiente ronda. La defensa marfileña no pudo aguantar el asedio final y cayó ante la eficacia del ataque teutón.