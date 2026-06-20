Mundial 2026 | Alemania 2-1 Costa de Marfil todos los goles Grupo E

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Mundial 2026 | Alemania 2-1 Costa de Marfil todos los goles Grupo E / FIFA
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20 de junio 2026 - 18:16

Panamá/Con dos goles de Deniz Undav, Alemania logró una agónica victoria 2-1 ante Costa de Marfil este sábado en Toronto y se clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026.

Undav dio vuelta el marcador para los cuatro veces campeones del mundo con sus goles a los 68' y 90+4 minutos, luego de que Franck Kessie abriera el marcador para los Elefantes a la media hora de juego en este partido de la segunda fecha del Grupo E.

AFP.

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