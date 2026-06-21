Panamá/España firmó una contundente victoria de 4-0 sobre Arabia Saudita en Atlanta y tomó el liderato del Grupo H del Mundial 2026 con cuatro puntos. La gran figura fue Lamine Yamal, quien marcó su esperado primer gol en una Copa del Mundo.

El equipo dirigido por España dominó de principio a fin ante una decepcionante selección saudí. Mikel Oyarzabal anotó un doblete en apenas tres minutos (21' y 23'), mientras que el cuarto tanto llegó gracias a un autogol de Hassan Altambakti al minuto 49.

Con este resultado, la Roja queda momentáneamente en la cima del grupo y ahora se prepara para viajar a Guadalajara, donde enfrentará a Uruguay el próximo 26 de junio en la última jornada de la fase de grupos. El encuentro se disputó ante 68,239 aficionados en el Estadio Atlanta.