Panamá/Un grupo de aficionados panameños, conocido como el Monstruo Celeste, se ha convertido en uno de los seguidores más fieles de la selección de Argentina, acompañándola con banderas, cánticos y reuniones especiales durante cada Mundial y Copa América.

Con la clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026, el entusiasmo volvió a apoderarse de este grupo de fanáticos, que ya prepara un gran banderazo para alentar al vigente campeón del mundo antes de su compromiso frente a Suiza. La actividad reunirá a decenas de simpatizantes que vestirán los tradicionales colores celeste y blanco, en un ambiente de fiesta futbolera que demuestra cómo la pasión por la selección argentina también se vive intensamente en territorio panameño.

El encuentro entre Argentina y Suiza, que definirá uno de los boletos a las semifinales del Mundial 2026, podrá seguirse en Panamá a través de TVN, TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 FM, con una cobertura especial que comenzará desde las 4:00 p.m. Mientras el balón rueda en la cancha, en Guararé el Monstruo Celeste espera convertir su banderazo en una auténtica celebración, alentando a la Albiceleste con la ilusión de verla dar un paso más hacia la defensa de la corona mundial.

Con información de Eduardo Vega