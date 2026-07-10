Mundial 2026 | El monstruo celeste se activa en Guararé con la selección de Argentina
En la provincia de Los Santos, específicamente en el distrito de Guararé, la pasión por el fútbol también se vive al ritmo de la Albiceleste. EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX
Panamá/Un grupo de aficionados panameños, conocido como el Monstruo Celeste, se ha convertido en uno de los seguidores más fieles de la selección de Argentina, acompañándola con banderas, cánticos y reuniones especiales durante cada Mundial y Copa América.
Con la clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026, el entusiasmo volvió a apoderarse de este grupo de fanáticos, que ya prepara un gran banderazo para alentar al vigente campeón del mundo antes de su compromiso frente a Suiza. La actividad reunirá a decenas de simpatizantes que vestirán los tradicionales colores celeste y blanco, en un ambiente de fiesta futbolera que demuestra cómo la pasión por la selección argentina también se vive intensamente en territorio panameño.
El encuentro entre Argentina y Suiza, que definirá uno de los boletos a las semifinales del Mundial 2026, podrá seguirse en Panamá a través de TVN, TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 FM, con una cobertura especial que comenzará desde las 4:00 p.m. Mientras el balón rueda en la cancha, en Guararé el Monstruo Celeste espera convertir su banderazo en una auténtica celebración, alentando a la Albiceleste con la ilusión de verla dar un paso más hacia la defensa de la corona mundial.
Con información de Eduardo Vega