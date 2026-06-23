Panamá/La Selección de Panamá se juega esta noche un partido crucial ante Croacia y el ambiente canalero ya se hace sentir en cada rincón de la ciudad de Toronto.

Desde las primeras horas del día, cientos de aficionados panameños han teñido las calles con los colores rojo, blanco y azul, demostrando una vez más la pasión que acompaña al equipo dirigido por Thomas Christiansen en esta histórica participación en el Mundial 2026.

Banderas, camisetas, tambores y cánticos han tomado distintos puntos emblemáticos de la ciudad canadiense, donde la marea panameña se ha reunido para respaldar a la selección en un compromiso que puede marcar el rumbo de su participación en el Grupo L. Familias enteras, residentes panameños y seguidores que viajaron desde diferentes partes del mundo han convertido a Toronto en una pequeña extensión de Panamá.

La expectativa es enorme, ya que la escuadra nacional buscará sumar sus primeros puntos del torneo tras la ajustada derrota sufrida ante Ghana en la jornada inaugural. Del otro lado estará una Croacia igualmente necesitada de una victoria luego de caer en su debut frente a Inglaterra.

La ilusión permanece intacta entre los aficionados panameños, quienes esperan que la selección pueda escribir una nueva página en la historia del fútbol nacional y mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con información de Nathalia González