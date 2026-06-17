Mundial 2026 | Portugal vs RD Congo todos los goles Grupo K

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX

Mundial 2026 | Portugal vs RD Congo todos los goles Grupo K / FIFA
FIFA
17 de junio 2026 - 15:10

Panamá/Portugal parecía tener el partido controlado desde muy temprano gracias al gol de João Neves al minuto 6. Sin embargo, RD Congo volvió a demostrar una gran capacidad defensiva y nunca perdió el orden táctico.

Cuando terminaba la primera mitad, Yoane Wissa apareció al 45+5 para igualar el marcador y cambiar el rumbo del compromiso. El 1-1 terminó premiando la resistencia africana ante uno de los favoritos del Mundial 2026. Portugal deja escapar dos puntos importantes en su estreno del Grupo K.

Temas relacionados

Copa Mundial de Fútbol 2026 seleccion de portugal fifa
Si te lo perdiste
Lo último
stats