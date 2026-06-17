Panamá/Portugal parecía tener el partido controlado desde muy temprano gracias al gol de João Neves al minuto 6. Sin embargo, RD Congo volvió a demostrar una gran capacidad defensiva y nunca perdió el orden táctico.

Cuando terminaba la primera mitad, Yoane Wissa apareció al 45+5 para igualar el marcador y cambiar el rumbo del compromiso. El 1-1 terminó premiando la resistencia africana ante uno de los favoritos del Mundial 2026. Portugal deja escapar dos puntos importantes en su estreno del Grupo K.