Los Cafeteros y Portugal definen el liderato del Grupo K este sábado en Miami . Colombia llega clasificada y en racha de cuatro victorias seguidas, mientras que los lusitanos dependen de un triunfo para terminar primeros. Cristiano Ronaldo , histórico tras marcar en seis Mundiales , será la gran figura a seguir en un duelo que se disputará por primera vez entre estas dos selecciones.

Panamá/¡Bienvenidos al EN VIVO de Colombia vs. Portugal!

Desde Miami, dos de las selecciones más llamativas del Mundial 2026 saltan al campo con el liderato del Grupo K como premio. Los Cafeteros no necesitan ganar para avanzar, pero van por todo. Portugal no tiene otra opción que la victoria si quiere terminar primero. Cristiano Ronaldo y compañía contra una Colombia que llega en su mejor momento. Noventa minutos que pueden definir el camino de ambas selecciones hacia el título. ¡Comenzamos!