Panamá/Toronto se viste de rojo y blanco. Bienvenidos a la transmisión EN VIVO de toda la previa del esperado partido entre Panamá y Ghana, correspondiente al Grupo L del Mundial 2026. Miles de aficionados panameños han invadido las calles de la ciudad canadiense para acompañar a la selección en su histórico debut en su segunda Copa del Mundo.

El ambiente en el BMO Field es espectacular, con más de 20 mil panameños creando una auténtica fiesta nacional. La selección dirigida por Thomas Christiansen afronta un partido clave ante Ghana en una zona que también comparten Inglaterra y Croacia, por lo que sumar puntos desde el inicio será fundamental.

Panamá llega con grandes sensaciones tras una sólida eliminatoria de Concacaf, mientras que Ghana intentará recuperar protagonismo en la máxima cita del fútbol. Todo está listo para una jornada histórica y aquí te llevaremos EN VIVO cada detalle de la previa, el ambiente y las emociones desde Toronto.