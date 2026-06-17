Panamá/La emoción del Mundial 2026 continúa este miércoles con el esperado debut de Portugal frente a República Democrática del Congo en un duelo correspondiente al Grupo K que se disputará en Houston. Los portugueses inician una nueva aventura mundialista con la etiqueta de favoritos, mientras que los africanos regresan a la máxima cita del fútbol tras una ausencia de 52 años.

La selección lusa llega atravesando un gran momento futbolístico, con apenas una derrota en sus últimos 13 compromisos y una impresionante goleada de 9-1 sobre Armenia en las eliminatorias. Todas las miradas estarán puestas en Cristiano Ronaldo, quien busca seguir ampliando su legado en la Copa del Mundo y liderar a Portugal hacia una histórica conquista.

Por su parte, República Democrática del Congo quiere convertirse en una de las grandes sorpresas del torneo. El conjunto dirigido por Sébastien Desabre vuelve a un Mundial por primera vez desde 1974, cuando participó bajo el nombre de Zaire, y ahora intentará escribir una nueva página en su historia ante un rival que parte como favorito en este estreno del Grupo K del Mundial 2026.