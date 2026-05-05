Arsenal vs Atlético Madrid en Champions League | Arma tu 'Same Game Parlay' Betcris para la semifinal

Panamá/La emoción de la UEFA Champions League se vive al máximo con una nueva oportunidad para los aficionados de poner a prueba su lectura del juego con el Same Game Parlay de Betcris.pa, una modalidad que permite combinar múltiples selecciones dentro de un mismo partido en una sola apuesta.

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Para el duelo de vuelta entre Arsenal FC y Atlético de Madrid, la propuesta destacada es:

Ambos equipos anotan

Gana Arsenal

Marcador correcto: Arsenal 2-1 Atlético de Madrid

Con esta combinación, por cada $10 apostados se pueden ganar $80, en una jugada diseñada para quienes buscan analizar cada detalle del compromiso y convertir su visión del partido en una estrategia.

Arma tu Same Game Parlay Por cada $10, gana: $80 CUOTA ESTIMADA Atlético Madrid vs Arsenal FC ✓ Ambos Anotan: SÍ ✓ Resultado: Gana Arsenal ✓ Marcador Correcto: 2:1 *Líneas y cuotas sujetas a cambios sin previo aviso.

El Same Game Parlay ha revolucionado la manera de apostar al permitir al usuario combinar mercados como resultado final, goles, tarjetas, asistencias y rendimiento individual de jugadores dentro de un mismo encuentro.

En plataformas como Betcris, esta herramienta ofrece más de 300 props por evento, brindando una experiencia altamente personalizable y respaldada por un entorno seguro, pagos rápidos y herramientas de juego responsable.

Arsenal llega como favorito tras el empate en la ida

Luego del 1-1 en el partido de ida, el Arsenal buscará aprovechar su fortaleza en casa para sellar su clasificación a la final de la Champions, instancia que no alcanza desde hace 20 años.

Los dirigidos por Mikel Arteta llegan en gran momento tras vencer 3-0 al Fulham en la Premier League y mantienen una impresionante racha en Europa:

Invictos en esta Champions: 10 victorias y 3 empates

10 victorias y 3 empates 8 porterías imbatidas en el torneo

en el torneo Solo 1 derrota en sus últimos 24 partidos europeos en casa

Atlético necesita una noche perfecta en Londres

El equipo de Diego Simeone está obligado a ganar en territorio inglés si quiere regresar a una final de Champions por primera vez desde la temporada 2015/16.

Aunque vienen de derrotar 2-0 al Valencia en LaLiga, su rendimiento como visitante genera dudas:

6 derrotas en sus últimos 10 partidos fuera de casa

Sus 3 derrotas como visitante en esta Champions fueron ante equipos ingleses

Han perdido 6 de sus últimas 7 visitas a Inglaterra

Jugadores a seguir y bajas importantes

Entre las figuras a observar destaca Bukayo Saka, quien regresó con gol y asistencia el fin de semana, mientras que por el Atlético la principal amenaza ofensiva será Antoine Griezmann.

En cuanto a bajas, el conjunto colchonero podría resentir la ausencia de su goleador Julián Álvarez, mientras Arsenal espera recuperar a Kai Havertz y Martin Ødegaard.

Con el Emirates listo para una noche histórica, todo apunta a un partido intenso donde el Arsenal parte como favorito, pero el Atlético de Madrid buscará dar el golpe en una semifinal que promete emociones hasta el final.