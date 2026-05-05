Arsenal vs Atlético Madrid en Champions League | Arma tu 'Same Game Parlay' Betcris para la semifinal
Same Game Parlay: una nueva forma de vivir el fútbol.
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Para el duelo de vuelta entre Arsenal FC y Atlético de Madrid, la propuesta destacada es:
- Ambos equipos anotan
- Gana Arsenal
- Marcador correcto: Arsenal 2-1 Atlético de Madrid
Con esta combinación, por cada $10 apostados se pueden ganar $80, en una jugada diseñada para quienes buscan analizar cada detalle del compromiso y convertir su visión del partido en una estrategia.
Same Game Parlay: una nueva forma de vivir el fútbol
El Same Game Parlay ha revolucionado la manera de apostar al permitir al usuario combinar mercados como resultado final, goles, tarjetas, asistencias y rendimiento individual de jugadores dentro de un mismo encuentro.
En plataformas como Betcris, esta herramienta ofrece más de 300 props por evento, brindando una experiencia altamente personalizable y respaldada por un entorno seguro, pagos rápidos y herramientas de juego responsable.
Arsenal llega como favorito tras el empate en la ida
Luego del 1-1 en el partido de ida, el Arsenal buscará aprovechar su fortaleza en casa para sellar su clasificación a la final de la Champions, instancia que no alcanza desde hace 20 años.
Los dirigidos por Mikel Arteta llegan en gran momento tras vencer 3-0 al Fulham en la Premier League y mantienen una impresionante racha en Europa:
- Invictos en esta Champions: 10 victorias y 3 empates
- 8 porterías imbatidas en el torneo
- Solo 1 derrota en sus últimos 24 partidos europeos en casa
Atlético necesita una noche perfecta en Londres
El equipo de Diego Simeone está obligado a ganar en territorio inglés si quiere regresar a una final de Champions por primera vez desde la temporada 2015/16.
Aunque vienen de derrotar 2-0 al Valencia en LaLiga, su rendimiento como visitante genera dudas:
- 6 derrotas en sus últimos 10 partidos fuera de casa
- Sus 3 derrotas como visitante en esta Champions fueron ante equipos ingleses
- Han perdido 6 de sus últimas 7 visitas a Inglaterra
Jugadores a seguir y bajas importantes
Entre las figuras a observar destaca Bukayo Saka, quien regresó con gol y asistencia el fin de semana, mientras que por el Atlético la principal amenaza ofensiva será Antoine Griezmann.
En cuanto a bajas, el conjunto colchonero podría resentir la ausencia de su goleador Julián Álvarez, mientras Arsenal espera recuperar a Kai Havertz y Martin Ødegaard.
Con el Emirates listo para una noche histórica, todo apunta a un partido intenso donde el Arsenal parte como favorito, pero el Atlético de Madrid buscará dar el golpe en una semifinal que promete emociones hasta el final.