Aston Villa vs Friburgo y Rayo vs Crystal Palace: así quedan definidas las finales de la Europa League y Conference League

En la Europa League , Unai Emery se confirma como todo un especialista .

París, Francia/Después de que PSG y Arsenal se citaran esta semana en la final de la Liga de Campeones, las dos competiciones europeas menores conocieron este jueves cuáles serán sus finales: Aston Villa-Friburgo en la Europa League y Rayo-Crystal Palace en la Conference League.

En el segundo torneo UEFA de clubes, tanto Aston Villa como Friburgo remontaron sus derrotas de la ida de las semifinales para terminar eliminando respectivamente a Nottingham Forest (4-0 tras revés 1-0) y Sporting de Braga (3-1 después de 1-0 en contra).

En las semis de la Conference, el Rayo alcanzó su primera final europea ganando 1-0 en el campo del Estrasburgo, al que había vencido por idéntico resultado en la ida en Madrid, mientras que el Crystal Palace se impuso 2-1 al Shakhtar ucraniano, al que había superado 3-1 en el primer asalto.

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Emery, a por el quinto título -

En la Europa League, Unai Emery se confirma como todo un especialista.

El técnico español del Aston Villa inglés buscará su quinto título en esa competición, después de haber guiado a la victoria final al Sevilla en tres ocasiones (2014, 2015, 2016) y una al Villarreal (2021).

Sus Villanos no llegaban en una posición cómoda a la vuelta de semifinales de este jueves, después de haber caído 1-0 en el campo de su compatriota Nottingham Forest en la ida.

A ello sumaba una racha preocupante en la Premier League, donde viene de perder ante Fulham y Tottenham, pero todo funcionó bien en su "Operación Remontada".

Ollie Watkins (minuto 36'), el argentino Emiliano Buendía (58' de penal) y el escocés John McGinn (77' y 80'), que firmó un doblete, permitieron la fiesta en Birmingham, donde la hinchada local sueña con un primer título continental desde su victoria en la Copa de Europa -actual Liga de Campeones- en 1982.

El adversario del Aston Villa en la final de Estambul del 20 de mayo será el Friburgo alemán, que jugará su primera final en una competición europea tras levantar el 2-1 adverso de la ida, gracias a un triunfo 3-1 como local.

Los portugueses se quedaron heridos en el minuto 6' de la vuelta por la expulsión de Mario Dorgeles, que había dado la victoria al Braga en el descuento del primer partido.

En superioridad numérica, el Friburgo ganó con un doblete de Lukas Kübler (19', 72') y un gol de Johan Manzambi (41').

El Braga redujo en el 79' con un gol de cabeza del español Pau Víctor en el 79', pero sin poder forzar la prórroga finalmente.

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Alemão, héroe en Vallecas -

En la Conference League, el tercer torneo en el escalafón europeo, el jueves fue histórico para Rayo Vallecano y Crystal Palace, dos equipos tradicionalmente modestos que jugarán su primera final en el Viejo Continente.

El Rayo será el único club español en una final UEFA esta temporada y lo consiguió de manera brillante, con una nueva victoria sobre el Estrasburgo, al que derrotó esta vez por 1-0 como visitante, gracias a un tanto del brasileño Alemão (42'), que fue el héroe de la eliminatoria para los madrileños ya que también consiguió el único gol del choque de ida en Vallecas.

En la final de Leipzig (Alemania) del miércoles 27 de este mes, el Rayo se verá las caras con otro equipo que hace historia, el inglés Crystal Palace, presente por primera vez este curso en una competición europea.

Con un 2-1 en la vuelta en Londres, el Palace terminó de derribar al Shakhtar, al que había ganado 3-1 como visitante en la ida, esta vez con un tanto en contra del brasileño Pedro Henrique y un gol del senegalés Ismaïla Sarr.

Oliver Glasner, el técnico que llevó al Palace al título de Copa inglesa el año pasado, puede despedirse a lo grande de un club que abandonará al término de la actual temporada.

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