Atlético de Madrid vs Arsenal: Previa, antecedentes, alineaciones probables y pronóstico

Atlético de Madrid y Arsenal se enfrentan en una semifinal de alto impacto en la UEFA Champions League, con ambos clubes persiguiendo su primer título en la máxima competición europea.

Panamá/La UEFA Champions League vivirá una semifinal cargada de tensión e historia cuando Atlético de Madrid y Arsenal se enfrenten en una serie que definirá a uno de los finalistas del torneo. Ambos clubes comparten una estadística singular: son los equipos con más partidos disputados en la competición sin haber logrado conquistar el trofeo.

Atlético de Madrid busca imponer su fortaleza europea en casa

El conjunto de Diego Simeone llega tras una victoria 3-2 sobre el Athletic Club en La Liga, resultado que le permitió mantenerse en puestos de clasificación europea. Sin embargo, el momento reciente del cuadro rojiblanco genera ciertas dudas, ya que ese triunfo fue apenas su segunda victoria en los últimos nueve partidos oficiales.

Aun así, el Atlético ha demostrado históricamente su capacidad de competir en eliminatorias continentales. El club madrileño ha avanzado en seis de sus últimas siete semifinales de torneos UEFA, consolidándose como uno de los equipos más difíciles de eliminar en este tipo de instancias.

Además, antes de su derrota ante el Barcelona en cuartos de final, los colchoneros acumulaban 21 partidos invictos en casa en fases eliminatorias de Champions League, con un registro de 14 victorias y siete empates.

Arsenal quiere confirmar su crecimiento europeo

Por su parte, el Arsenal afronta el duelo luego de vencer 1-0 al Newcastle United, resultado con el que recuperó el liderato de la Premier League. No obstante, los londinenses también llegan con cierta irregularidad, tras haber ganado solo dos de sus últimos siete encuentros oficiales.

El equipo dirigido por Mikel Arteta disputa su segunda semifinal consecutiva de Champions League, algo inédito en la historia del club, y lo hace respaldado por una campaña europea notable.

Los “Gunners” fueron el primer equipo en completar la fase de liga de esta edición con marca perfecta de ocho victorias en ocho partidos, antes de superar al Sporting CP en cuartos de final con un ajustado global de 1-0.

Su rendimiento como visitante también ha sido clave: registran cinco victorias y un empate en seis salidas europeas esta temporada.

Antecedentes entre Atlético y Arsenal

Aunque el Arsenal derrotó 4-0 al Atlético en la fase de liga de esta misma edición, el historial favorece a los españoles en este escenario.

El Atlético de Madrid nunca ha perdido en casa ante un club inglés en una ronda eliminatoria de Champions League, con un balance de tres victorias y tres empates.

Una semifinal con sabor a historia

Con ninguno de los dos equipos habiendo conquistado la Champions League en su historia, esta serie representa una oportunidad única para acercarse al objetivo más importante del fútbol europeo de clubes.

La experiencia del Atlético en este tipo de eliminatorias y el gran momento continental del Arsenal anticipan una serie equilibrada, intensa y de altísimo nivel competitivo.

Alineaciones probables:

Atlético Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Le Normand, Ruggeri; Giuliano, Koke, Cardoso, Lookman; Griezmann y Julián

Arsenal: Raya; Mosquera, Gabriel, Saliba, Hincapié; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard.

Marcador probable de la Inteligencia Artificial:

Atlético de Madrid 1-1 Arsenal.