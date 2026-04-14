Atlético Madrid vs Barcelona Champions League | Alineaciones confirmadas, previa y pronóstico

Se juegan los partidos de vuelta en los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-2026.

Panamá/La UEFA Champions League entra en su fase más electrizante y este duelo promete emociones al límite. El Atlético de Madrid recibe al Barcelona en el partido de vuelta de los cuartos de final, con una ventaja inesperada de 0-2 conseguida por los colchoneros en el Camp Nou. El escenario ahora cambia al Cívitas Metropolitano, donde se definirá uno de los boletos a semifinales.

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El equipo dirigido por Diego Simeone llega con confianza europea, pese a algunas dudas recientes en LaLiga. La victoria en la ida no solo sorprendió, sino que reafirmó la fortaleza del Atlético en este tipo de eliminatorias, donde históricamente se hace fuerte en casa. De hecho, los rojiblancos han mostrado una gran solidez en la Champions League, con múltiples victorias en casa y una racha que respalda su favoritismo para cerrar la serie.

Por su parte, el Barcelona de Hansi Flick está obligado a reaccionar. Tras caer en casa, los azulgranas necesitan ganar por dos goles de diferencia para forzar la prórroga, o por más para avanzar directamente. La goleada reciente en el derbi ante el Espanyol (4-1) sirve como impulso anímico, pero el reto europeo es de otra magnitud. Además, el historial reciente en esta instancia no favorece a los catalanes, que han sufrido eliminaciones en cuartos en varias ocasiones.

En cuanto al rendimiento, el Atlético ha demostrado ser efectivo en ataque en casa, anotando al menos dos goles en la mayoría de sus partidos europeos esta temporada, mientras que el Barcelona ha mostrado fragilidad defensiva, recibiendo goles en sus últimos encuentros de Champions. Todo apunta a un partido abierto, intenso y con oportunidades para ambos.

Jugadores a seguir:

El noruego Alexander Sørloth, quien marcó en la ida, ha sido determinante en momentos clave, especialmente en los minutos finales. Por el lado culé, Robert Lewandowski será la gran referencia ofensiva, con una racha goleadora importante en competiciones europeas.

Bajas importantes:

El Atlético no contará con Marc Pubill por suspensión, mientras que el Barcelona pierde a Pau Cubarsí, además de las ausencias por lesión de Andreas Christensen y Raphinha.

Alineaciones confirmadas:

Pronóstico de la IA:

El contexto favorece al Atlético de Madrid, que sabe manejar este tipo de ventajas y se hace fuerte en casa. Sin embargo, el Barcelona tiene calidad suficiente para competir y buscar la remontada. Se espera un partido con goles de ambos equipos, pero con ligera ventaja para los colchoneros.

Resultado probable: Atlético de Madrid 1-1 Barcelona