Bale costó más caro que Ronaldo, según Football Leaks

El delantero Gareth Bale es el jugador más caro de la historia, por delante del portugués Cristiano Ronaldo, ya que su fichaje en 2013 del Tottenham al Real Madrid costó 100 millones de euros, según Football Leaks.

La página de internet publicó este miércoles el contrato que firmaron en agosto de 2013 el club inglés y el español.

Según este documento el pase del jugador fue de 91.589.842 euros y el club madrileño optó por un pago escalonado, desembolsando finalmente 99.743.542 euros por los servicios del gales, una suma a la que hubo que añadir 1.015.875,80 euros por los mecanismos de solidaridad puestos en marcha por la FIFA para indemnizar a los clubes formadores.

De esta forma el precio del pase de Bale fue de 100.759.417.80 euros.

Preguntado por la AFP, el club entrenado por Zinedine Zidane no quiso hacer comentarios.

El Real Madrid nunca ha informado del precio total del traspaso de Bale, por lo que sigue considerando a su compañero Cristiano Ronaldo, fichado por 94 millones en 2009 del Manchester United, como "el jugador más caro de la historia".