Barcelona: Futbolista podría abandonar al club catalán en la próxima campaña ¿Quién es?

El actual campeón de LaLiga podría realizar una serie de cambios, una vez finalice este torneo 2022-2023.

Jules Koundé, jugador del Futbol Club Barcelona, su temporada con el club blaugrana ha rendido frutos, siendo pieza clave en la defensa junto a Ronald Araujo. El francés tiene su preferencia a la hora de salir al campo, prefiriendo jugar como defensa central, pero en diversas ocasiones, se le ha visto jugando por la lateral derecha.

Esta estrategia fue implementada por el entrenador del club Xavi Hernández, en un partido contra el Valladolid.

En su último partido contra la Real Sociedad, el jugador francés ocupó la posición de central, siendo lateral por la derecha Alejandro Balde.

Jules Koundé no quiere jugar como lateral derecho.

Kounde no quiere jugar como lateral en la próxima temporada, esto se lo hizo saber al técnico Xavi Hernández, quien le dejó claro que no se siente cómodo jugando en esa posición. Durante la reunión que mantuvo con el técnico, el francés en ningún caso pidió una salida o dejó abierta la posibilidad de marcharse. Lo que si dejó en claro es que no quiere seguir como lateral derecho.

Sin embargo, el cuerpo técnico, quiere que Kounde siga en la lateral, con Sergi Roberto, y con Julián Araujo. Mientras los dueños de la defensa central seguirán al mando, Ronald Araujo, Christensen, Eric García y la esperada llegada de Iñigo Martínez.

Esto a Kounde no le agrada porque de ser así, jugara la próxima temporada de lateral fijo. De esta forma no podría descartarse su salida del club blaugrana.

Todo dependerá de qué haga el jugador. Si viene con una buena oferta, el Barcelona podría pensar en vender al jugador, pero no hay que olvidar que hay una importante cantidad por amortizar. El Barcelona pagó 50 millones al Sevilla por su fichaje, por lo que quedan 40 por amortizar ya que firmó por cinco años y solamente ha jugado uno. Ahora mismo su valor en el mercado según Transfermarkt es de 60 millones de euros.

De ser así el Barcelona tendrá que cambiar de planes y tratar de convencer a Kounde, algo que no estaba contemplado porque antes que reforzar ese puesto, el club había pensado traer a Messi, Íñigo Martínez, Gundogan y un pivote defensivo para cubrir la marcha de Busquets.