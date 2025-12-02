Barcelona vs Atlético Madrid | Alex Baena marcó el primero del club colchonero

Panamá/Conoce más de Alex Baena autor del gol en el partido entre Barcelona y Atlético Madrid que se disputa en el nuevo Camp Nou.

El Atlético de Madrid ha asegurado una de las jóvenes promesas más cotizadas del fútbol español, Alejandro Baena Rodríguez, un atacante que ha demostrado ser un elemento clave en el extremo izquierdo. A sus 24 años, el jugador nacido en Roquetas de Mar se ha consolidado como un activo de alto valor en el panorama europeo.

Alejandro Baena Rodríguez, nacido el 20 de julio de 2001, es un futbolista español de 24 años que actualmente milita en el Atlético de Madrid. Con una estatura de 1,74 metros y perfilado como delantero, su posición principal es la de extremo izquierdo, donde destaca por su velocidad, desequilibrio y capacidad de desborde.

Su pie hábil es el derecho, lo que le permite perfilarse con potencia hacia el centro del área desde la banda. Representado por la agencia CAA Stellar, Baena continúa consolidándose como una de las promesas ofensivas del fútbol español, aportando dinamismo y profundidad al ataque colchonero.

Trayectoria y Explosión en el Mercado

Baena, cuya carrera comenzó en las estructuras juveniles como Villarr. Fút.b. y Roda Juvenil A, dio el salto al primer equipo del Villarreal a través del Villarreal CF B. Uno de los puntos de inflexión en su desarrollo fue la cesión al Girona FC durante la temporada 21/22, un movimiento que tuvo un valor de 2,50 mill. € en ese momento. Tras finalizar la cesión el 30/06/2022, regresó al Villarreal antes de su traspaso estelar.

El gran movimiento de su carrera se concretó en la temporada 25/26, cuando el Atlético de Madrid lo fichó del Villarreal. La transferencia se oficializó el 02 de julio de 2025, con un coste total para el club colchonero de 42,00 mill. €. Este compromiso a largo plazo ata al talentoso extremo al club hasta el 30/06/2030.

Su valorización en el mercado refleja su potencial. Mientras que el coste de su traspaso fue de 42,00 mill. €, su valor de mercado actual se sitúa en una cifra aún superior: 55,00 mill. €.

Álex Baena, representado por la agencia CAA Stellar, se perfila no solo como una inversión deportiva, sino como una de las piezas fundamentales de futuro para el Atlético de Madrid. El fichaje subraya la tendencia del club a incorporar talento español joven y consolidado.