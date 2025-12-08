Barcelona vs Eintracht Frankfurt | Champions League previa, los catalanes con vibra positiva

Barcelona, España/El FC Barcelona, que está en una dinámica positiva, apelará el martes a la revancha tanto en el césped como en la grada para retomar la senda de triunfos en Champions ante el Eintracht Fráncfort, un equipo que lo apeó de la Europa League en 2022 en un Camp Nou mayoritariamente ocupado por hinchas germanos.

En un partido crucial que puede acabar con las opciones del equipo de Hansi Flick de pasar a octavos directamente, el club catalán prohibió el viernes que se vendieran entradas a los aficionados alemanes, exceptuando el 5% obligatorio por la UEFA, como respuesta a lo ocurrido en abril de 2022.

En aquel enfrentamiento, en la vuelta de los cuartos de la Europa League, una avalancha de hinchas del Eintracht accedieron al recinto azulgrana, llenando prácticamente las tribunas con los colores blancos del rival, ante la estupefacción de los seguidores culés.

Más controles en los accesos al Camp Nou

Ahora, para evitar la reventa de boletos a los teutones, la entidad catalana llevará a cabo "controles nominales y visuales a los asistentes", y "se hará una trazabilidad de las posibles ventas a través de las redes sociales".

Ese es el primer objetivo del club el martes. El segundo tiene que ver con lo meramente deportivo, ya que el Eintracht salió victorioso de aquella eliminatoria, ganando en el Camp Nou por 3-2 tras el 1-1 de la ida.

El Barcelona necesita el apoyo de sus aficionados para sumar tres puntos vitales para aspirar a la clasificación directa a los octavos de final, que se ha complicado tras el empate en Brujas (3-3) y la coleada encajada en Londres frente al Chelsea (3-0).

Con solo 7 puntos en el casillero, el Barça ocupa la 18ª posición en la clasificación, lejos del Top 8 que da acceso directo a los octavos.

El equipo azulgrana aspira a trasladar a Europa la dinámica positiva en LaLiga, donde ha recuperado el liderato tras sumar nueve puntos más que el Real Madrid en las últimas cinco jornadas.

Sin arietes

Enfrente, el Eintracht apura sus chances de clasificación (es 28º con solo 4 puntos) y llega tras perder 3-0 contra el Atalanta en el último partido de Champions y ser goleado 6-0 por el RB Leipzig el fin de semana.

Su técnico Dino Toppmöller tachó esa última derrota de "humillación", aunque dejó claro que sólo tiene en mente levantar los ánimos a su plantilla para sobrevivir en la Liga de Campeones, donde computa un único triunfo.

Además, por si su dinámica no fuera suficientemente negativa, los alemanes no contarán seguramente con el delantero Michy Batshuayi, que se hizo daño en el pie en el partido ante el Leipzig.

Esta baja se une a la del delantero centro de referencia del equipo, Jonathan Burkardt, que se lesionó ante el Atalanta.

