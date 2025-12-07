Real Madrid vs Celta de Vigo resultado | Los merengues tropiezan en casa y se alejan del Barcelona

El resultado deja al Real Madrid con 36 puntos , en la segunda posición.

Panamá/El Real Madrid sufrió una derrota inesperada y preocupante en la jornada 15 de LaLiga, cayendo 0-2 ante un inspirado Celta de Vigo en el Estadio Santiago Bernabéu.

El protagonista absoluto del encuentro fue el sueco Williot Swedberg, autor de un doblete que silenció a la afición merengue y dejó en evidencia a un Madrid irreconocible, que además jugó con un hombre menos desde el minuto 64 por la expulsión de Fran García por doble amonestación.

El resultado deja al Real Madrid con 36 puntos, en la segunda posición, a cuatro unidades del líder FC Barcelona, que suma 40 puntos tras esta fecha.

Otras noticias: LaLiga resultados | Barcelona golea al Betis con triplete de Ferran Torres y se afianza como líder

Un Celta efectivo y un Madrid sin respuestas

El conjunto dirigido por Xabi Alonso dominó la posesión (con 58% de control de balón sobre el 42% del Celta) y generó más volumen ofensivo, pero careció de contundencia en los metros finales. Con 23 remates, de los cuales solo 7 fueron al arco, los blancos no lograron vulnerar la portería rival.

El Celta, por su parte, fue extremadamente eficiente: con apenas 7 remates y 5 tiros al arco, convirtió dos goles y aprovechó los espacios dejados tras la expulsión de Fran García. Swedberg brilló con una actuación pletórica, mostrando temple y precisión en ambas definiciones.

Superioridad estadística que no se reflejó en el marcador

A pesar del dominio territorial y estadístico del Real Madrid, varios números explican por qué el marcador final favoreció al Celta:

Expected Goals (xG): Madrid registró 2.30 , mientras que Celta sumó 1.54 , demostrando que los visitantes fueron más efectivos con las oportunidades creadas.

Madrid registró , mientras que Celta sumó , demostrando que los visitantes fueron más efectivos con las oportunidades creadas. Remates totales: Madrid 23 , Celta 7 .

Madrid , Celta . Remates al arco: Madrid 7 , Celta 5 .

Madrid , Celta . Big Chances: Madrid 4 , Celta 2 .

Madrid , Celta . Pases completados: Madrid con un impresionante 91% de precisión (532/584) , mientras que Celta logró 86% (383/445) .

Madrid con un impresionante , mientras que Celta logró . Duelos ganados: Madrid 39 , Celta 33 .

Madrid , Celta . Intercepciones: Celta mostró mayor lectura defensiva con 12, superando los 9 del equipo blanco.

Sin embargo, las estadísticas defensivas dejaron dudas en el cuadro merengue, especialmente tras quedar con diez jugadores. El Celta gestionó mejor los espacios y castigó los errores de posicionamiento.

Actuación destacada de los arqueros

El portero celeste fue clave, realizando 7 atajadas, mientras que el guardameta del Madrid detuvo 3 remates. La diferencia estuvo en la calidad de las intervenciones:

El Celta enfrentó 2.25 xGOT (remates de alta probabilidad), salvando prácticamente todo.

(remates de alta probabilidad), salvando prácticamente todo. El Madrid enfrentó 1.36 xGOT, recibiendo dos goles muy difíciles de detener por la calidad de las ejecuciones de Swedberg.

El Real Madrid pierde terreno en la lucha por LaLiga tras una tarde gris en la que el Celta de Vigo aprovechó al máximo sus oportunidades y mostró una solidez notable. La expulsión de Fran García, la falta de contundencia ofensiva y la brillante actuación de Williot Swedberg decantaron un partido que deja al conjunto merengue en estado de alerta, especialmente porque el FC Barcelona ya marca distancia en la cima del torneo.