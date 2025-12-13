Barcelona vs Osasuna | Alineaciones confirmadas, Lamine Yamal titular

Se juega la jornada 16 de la liga española.

Panamá/El Camp Nou ya conoce a los protagonistas del duelo entre Barcelona y Osasuna, un choque que enfrenta al líder sólido de La Liga con un rival que busca consolidar su reacción bajo el mando de Alessio Lisci

Barcelona: Flick apuesta por juventud y vértigo

El técnico Hansi Flick presenta un once con mezcla de experiencia y frescura:

Joan García bajo palos.

bajo palos. Línea defensiva con Koundé , Cubarsí , Gerard Martín , Balde y el añadido de Eric García para reforzar la salida de balón.

, , , y el añadido de para reforzar la salida de balón. En el medio, la creatividad de Pedri acompañada por la movilidad de Raphinha y el despliegue de Fermín López .

acompañada por la movilidad de y el despliegue de . En ataque, un tridente explosivo: Lamine Yamal, Ferran Torres y la gran novedad, Marcus Rashford.

Flick apuesta por un bloque ofensivo que promete velocidad y desequilibrio, con Rashford como foco de atención.

Osasuna: Lisci mantiene su bloque competitivo

El entrenador Alessio Lisci confía en un once que combina juventud y oficio:

Sergio Herrera en la portería.

en la portería. Defensa con Arguibide , Boyomo , Catena , Herrando y Bretones , buscando solidez frente al ataque culé.

, , , y , buscando solidez frente al ataque culé. En el medio, la fuerza de Moncayola y Lucas Torró , acompañados por Víctor Muñoz y la creatividad de Aimar Oroz .

y , acompañados por y la creatividad de . En punta, la referencia ofensiva será Ante Budimir, respaldado por la visión de Rubén García desde segunda línea.

Lisci apuesta por un bloque compacto, con Budimir como arma principal para sorprender en transiciones rápidas.

Claves del duelo

Juventud culé : Cubarsí y Gerard Martín vuelven a ser titulares en defensa, reflejo de la confianza de Flick en la cantera.

: Cubarsí y Gerard Martín vuelven a ser titulares en defensa, reflejo de la confianza de Flick en la cantera. Budimir vs Joan García : el delantero croata buscará romper la racha de victorias culés en casa.

: el delantero croata buscará romper la racha de victorias culés en casa. Medio campo decisivo: Pedri y De Jong marcan el ritmo, mientras Moncayola y Torró intentarán frenar la circulación azulgrana.

Con las alineaciones confirmadas, el Camp Nou se prepara para un partido de alto voltaje: el estreno de Rashford en España frente a un Osasuna que quiere desafiar al líder.