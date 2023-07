¡De impacto! Encuentran desmembrado a promesa brasileña

De terror lo que se vivió hoy para el futbol de Brasil, una de sus jóvenes promesas, el futbolista de apenas 19 años, Hugo Vinicius Skunly Pedrosa, fue hallado muerto, en un rio tras desaparecer de manera misteriosa durante una fiesta.

La muerte de este muchacho ha causado demasiado impacto por cómo fue hallado, este fue encontrado desmembrado y decapitado.

Los restos de Hugo fueron encontrados flotando en un río de Sete Quedas, en el estado de Mato Grosso do Sul, en Brasil. Las autoridades policiales lograron identificar a la víctima a través de un tatuaje, luego de recuperar partes de su cadera y muslo.

El jugador de 19 años de Sete Quedas desapareció el pasado 25 de junio tras acudir a una fiesta.

Según señalan las primeras investigaciones, al parecer, sus amigos lo dejaron en casa de su pareja luego de la fiesta, ubicada en Sete Quedas, cerca de la frontera de Brasil con Paraguay.

Pero al día siguiente, la madre de Hugo, denunció la desaparición de su hijo. Así tras varios días de búsqueda, la policía logró encontrar los restos del jugador flotando en el rio.

De momento solo se pudo encontrar la cadera, el torso y el muslo del futbolista, pero su cabeza aun no ha podido ser encontrada.

Así lo anunció la inspectora jefe de la Policía Civil, Lucelia Constantino "no se encontró la cabeza, solo la cadera, el torso y el muslo". Las autoridades continúan la búsqueda de la cabeza del joven en el río, según los informes.

Las mismas fuentes mantienen que el joven fue asesinado de tres disparos, y que los implicados habrían utilizado una motosierra para deshacerse del cadáver.

Pero a medida que fue avanzando la investigación, la novia del jugador salió a la luz y dio sus declaraciones, que dejan entre ver que fue lo que sucedió.

Rubia Joice, exnovia del jugador, dijo a la policía que Hugo, fue asesinado después de haber invadido su habitación. Rubia Joice, también de 19 años, fue detenida al día siguiente de que se descubrieran partes del cuerpo del muchacho.

Esta joven es considerada pieza clave en las investigaciones, para resolver el caso. Para la policía, Rubia dijo que amaneció con el jugador ya en su casa, "diciendo que era una p... por estar con otro". En medio de la pelea, Hugo habría sido asesinado y sacado de la casa por dos hombres. No hay detalles sobre cuándo fue desmembrado el cuerpo.

¿Quien fue Hugo?

Hugo era futbolista y según varios testimonions era uno de los jugadores más destacados del equipo Seduc de Anastácio. En la actualidad representaba al municipio de Sete Quedas en torneos estatales. Este cumplía el papel de delantero, y tenia el gran sueño de poder jugar en la primera division de Brasil.

Reacciones ante este hecho

La madre del jugador lamentó este hecho diciendo “Lo encontraron muerto en el río Iguatemi, lo descuartizaron. Qué crueldad en el mundo, Dios mío. Mi hijo era un buen chico".

Una prima del fallecido jugador expreso su consternación diciendo: “No esperábamos que esto hubiera pasado. Encontraron partes de su cuerpo, pero no hallaron la cabeza. La policía ha dicho que no se detendrá hasta encontrarla. ¿Cómo puede alguien a hacer algo así? Es algo cruel y despiadado".