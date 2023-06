¡Tragedia! Muere motociclista español en plena competencia

El mundo del motociclismo está de luto, un piloto español muere en un accidente mientras competía en la competencia Supertwin del martes.

Se trata de Raúl Torras Martínez, de 46 años de edad. Este motociclista perdió la vida en un accidente mientras transitaba el último giro en la primera carrera de Supertwin del martes en la sección de Alpine.

Su muerte ocurrió durante la disputa de la tercera carrera del Tourist Trophy de la Isla de Man, la mítica y peligrosa prueba de motociclismo que se disputa en las calles de ese pequeño territorio independiente de 80.000 habitantes situado en el mar de Irlanda.

La organización comunicó la tragedia en horas de la noche, detallando que el piloto español murió después de sufrir un accidente en esa zona. Entre los marcadores de las millas 16 y 17 del complicado y traicionero camino, de 37,7 millas en total.

“La organización de las carreras de TT de la Isla de Man quisiera enviar su más sentido pésame a la familia de Raül, sus amigos y todos sus seres queridos”, se expresó en la nota. El Consejo Superior de Deportes y el SAP-FEPOL, el sindicato mayoritario de los mossos d’esquadra, también lamentaron su pérdida este miércoles.

Torras fue un apasionado de esta disciplina como todos quienes se acercan a las pruebas en la Isla de Man. Debutó en el histórico evento en 2017, y desde entonces participó en una carrera del Tourist Trophy. Su mejor resultado en la prueba llegó el año pasado, cuando quedó decimocuarto en la carrera Supertwin.

En la presente edición, el mismo día de la tragedia, Torras registró la vuelta más rápida de un español en el circuito de montaña de Tourist Trophy, con una velocidad media de 201,92 km/h en la carrera de Superstock que le valió para ser vigésimo en la clasificación.

Efrén Vázquez, expiloto del Mundial de motociclismo entre 2007 y 2016 y campeón de España de 125cc., manifestó por medio de sus redes sociales lo siguiente: “Como tantos pilotos que han pasado por el TT has sido un ídolo, pero no han sido tantos los españoles. Por eso eras un icono en mi casa, nos has mantenido pendientes en cada entreno. Tenía la gran ilusión de ir a verte este año como el único piloto español, después de perderme los años de mi gran amigo Antonio Maeso. Me duele en el alma perder a uno de los nuestros en nuestra amada isla”.

Desde la creación del trofeo en 1907 han fallecido 267 competidores en total. El año pasado, después de dos ediciones de parón debido a la pandemia, fallecieron seis pilotos en las distintas pruebas que se celebran en las carreteras de la Isla de Man. El año más oscuro para la prueba fue en 2005, cuando murieron 11 personas. Desde 1937, solo en 1982 se ha disputado el evento sin terminar con víctimas mortales. A pesar de la tragedia, las carreras en la Isla de Man seguirán su programa este miércoles.

