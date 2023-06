La historia de amor y traición protagonizada por Alexis Mac Allister

Alexis Mac Allister es un futbolista profesional argentino que juega como medio campista en el club Brighton & Hove Albion de la Premier League y en la selección nacional de Argentina, esta a un paso de firmar por el Liverpool, los reds pagarán 40 millones de euros por el mediocentro argentino y campeón del mundo.

Se separó de Camila Mayan, la que fue su primera pareja durante cinco años, por una de sus amigas de la adolescencia, Alie Cova.

El alcance que ha tenido ciertas repercusiones, lo cual hizo que saliera a la luz la traición que hizo el pupilo de Scaloni a Camila Mayan, quien fuera su pareja durante cinco años.

Todo esto surgió cuando Argentina levantó su tercer Mundial en una final para el recuerdo ante Francia que se decidió en los penaltis. En ese momento “Mac Allister estaba con Camila” y así lo demostraron en unas imágenes de ambos festejando este triunfo sobre el césped del Estadio Lusail.

Este lindo momento dio un giro inesperado unas semanas después, la historia de amor sufrió por culpa de la gran amistad de adolescencia que el jugador tenia, ¿a qué se debería esto?, el jugador dejo a su novia por su mejor amiga.

A causa de todo este suceso, Camila decidió cambiar de aires, la licenciada en diseño de indumentaria y textil empezó una nueva vida en la ciudad de Buenos Aires, de hecho, la ex y la nueva novia del jugador tenían una gran relación de amistad, dado que el futbolista fue el encargado de que ellas se conocieran.

Ella mencionó lo siguiente, “Voy a ser 100 % sincera. Me parecía que todo me salía mal, que nada tenía solución y que todo se me iba de las manos. Todavía estoy medio en esa, no les voy a mentir, pero empecé a mirar alrededor y entendí todo lo lindo que tenía”.

“Todo lo que sucedió, nunca podría haberlo imaginado ni en mi peor pesadilla. Nunca hubiera imaginado tantas cosas negativas de una persona tan cercana”, reconoció en otra entrevista.

La primera aparición pública de Mac Allister con su nueva pareja fue en la boda de Lautaro Martínez, que se celebró hace unas fechas y que congregó a algunos de los militantes del plantel que devolvió a la selección de Argentina a lo más alto de la élite mundial.