Bryan Zaragoza se comparó con leyendas como Messi y Ronaldinho

Una de las novedades en la convocatoria de la selección de España es la del jugado de 22 años de edad Bryan Zaragoza, para enfrentar a Escocia y Noruega esta semana y desde ya genera opiniones sus declaraciones en conferencia de prensa.

Primero se refirió al llamado y lo que habló con el entrenador de la selección española Luis de la Fuente: "Fue la primera vez que hablé con Luis de la Fuente y me dijo que estoy porque me lo he ganado, que sea yo, que juegue como siempre, sea atrevido y descarado".

Zaragoza jugador extremo del Granada, disfruta estos momentos con la selección y espera darlo todo si es llamado al primer equipo: "Sería muy especial porque es mi debut con la Selección en mi tierra, en Andalucía y con mi familia presente en la grada. Aunque esas decisiones no las tomo yo. Estoy aquí para ayudar y aprender. Si juego, mucho mejor".

🗣️ Bryan Zaragoza, jugador de la @SEFutbol: "Luis de la Fuente me dijo que estaba aquí porque me lo había ganado".



➡️ "El míster me ha pedido que juegue como me gusta hacerlo y sea atrevido y descarado".#VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/aJWutkSIVe — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) 10 de octubre de 2023

El sello que está quedando de su irrupción en el fútbol de élite es como representante del juego de la calle. "Desde pequeño, siempre he jugado al fútbol en la calle, salía de entrenar y me iba a jugar, es mi fuerte", reconoció.

"El mayor consejo que me han dado es que sea yo, que haga lo que hago en Granada porque este es mi nuevo club, que coja la pelota y haga lo mismo que en mi equipo en la Selección".

Bryan Zaragoza reveló que su "ídolo de pequeño fue Leo Messi" y que disfrutaba por Youtube de los regates de Ronaldinho. "Si soy sincero, a veces, he visto en Youtube a Ronaldinho, pero la verdad es que a mí los regates me salen solos. También miré a Messi y Neymar, pero, en el campo, me sale solo".

"Yo lo primero que pienso cuando salgo al campo es en disfrutar. Si no lo haces, no juegas al fútbol por lo que juegas. Para mí, es lo primero de todo. Mi reto es seguir aprendiendo y mejorando día a día; desde ahí, ir más arriba".

🗣️ Bryan Zaragoza, jugador de la @SEFutbol: "Desde pequeño siempre he jugado al fútbol en la calle".



➡️ "Salía de entrenar y me iba a la calle a jugar. El regate es uno de mis fuertes".#VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/WJZBg4SLyc — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) 10 de octubre de 2023

Relacionado Investigan a futbolista por estar posiblemente involucrado en apuestas deportivas

Relacionado Messi sigue siendo la más grande incógnita para la albiceleste

Relacionado La selección de Panamá entrenó al completo con la llegada de Murillo y Córdoba

Relacionado Conoce a los nuevos inquilinos del Salón de la Fama del Fútbol