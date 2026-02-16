Champions League en Carnavales | Conoce cuándo juega tu club favorito

Panamá/La UEFA Champions League vuelve a encender la pasión del fútbol europeo con la ronda de repechaje, una instancia decisiva que se disputa en partidos de ida y vuelta, donde varios gigantes continentales se juegan su continuidad en el torneo de clubes más prestigioso del mundo.

La cartelera de los encuentros de ida, programados para el martes 17 y miércoles 18 de febrero de 2026, promete emociones fuertes y estadios a reventar.

Otras noticias: Champions League calendario | Reencuentro Real Madrid-Mourinho y el PSG vive un "déjà vu"

Martes 17 de febrero: choques de titanes en Europa

La jornada del martes abrirá el telón en Estambul, cuando el Galatasaray reciba a la Juventus desde las 12:45 p.m., en un duelo histórico que enfrenta a dos campeones de Europa con amplia tradición internacional.

Más tarde, a las 3:00 p.m., la atención se centrará en tres enfrentamientos de alto calibre. El Real Madrid visitará al SL Benfica en el emblemático Estadio da Luz, en un cruce con aroma a final europea, donde la historia y el peso de las camisetas serán protagonistas.

En el Principado de Mónaco, el AS Monaco y el Paris Saint-Germain trasladarán su conocida rivalidad de la Ligue 1 al escenario continental, en un duelo francés que promete intensidad, talento y goles.

Mientras tanto, en Alemania, el Borussia Dortmund recibirá a la Atalanta BC en el siempre imponente Signal Iduna Park, donde el famoso “Muro Amarillo” intentará empujar a los locales ante un equipo italiano reconocido por su fútbol ofensivo y presión constante.

Otras noticias: FA | Copa de Inglaterra: Arsenal se mide al Mansfield y el City visita al Newcastle en octavos

Miércoles 18 de febrero: Atleti, Inter y Leverkusen en acción

La actividad del miércoles comenzará temprano en Azerbaiyán, con el enfrentamiento entre Qarabağ FK y Newcastle United a las 12:45 p.m., un choque que pondrá a prueba la jerarquía inglesa frente a un rival acostumbrado a competir con intensidad en casa.

A las 3:00 p.m., el protagonismo se repartirá en varios frentes. El Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, visitará al Club Brugge en Bélgica, con la misión de conseguir un resultado positivo ante un equipo que suele hacerse fuerte en su estadio.

Por su parte, el Inter de Milán afrontará una exigente visita al FK Bodø/Glimt, en un duelo condicionado por las bajas temperaturas y el empuje de un conjunto noruego que ha sabido incomodar a grandes de Europa.

Finalmente, el Bayer 04 Leverkusen de Xabi Alonso viajará a Grecia para medirse al Olympiacos FC, en un escenario históricamente hostil donde cada detalle puede marcar la diferencia.

Otras noticias: Manchester City: Rodri es acusado por la FA por polémicas declaraciones sobre los árbitros tras el partido vs Tottenham

Estos partidos de ida serán determinantes en el nuevo formato de la Champions League, una competencia que ya no concede margen de error. Cada gol, cada punto y cada decisión arbitral pueden definir el camino hacia los octavos de final, en una semana que promete fútbol de máxima tensión y calidad europea.