FA | Copa de Inglaterra: Arsenal se mide al Mansfield y el City visita al Newcastle en octavos
el Chelsea tendrá que viajar para enfrentarse al Wrexham, de segunda división.
Londres, Reino Unido/El Mansfield, de la tercera categoría inglesa, recibirá al líder de la Premier League, el Arsenal, en los octavos de la Copa de Inglaterra, mientras que el Manchester City visitará al Newcastle, según determinó el sorteo celebrado este lunes.
El sábado el Mansfield, de la League One, protagonizó la única gran sorpresa de la cuarta ronda al remontar para ganar 2-1 al Burnley, de la máxima división.
Un día después el Arsenal arrasó a otro rival de tercera categoría: cuatro goles en los primeros 27 minutos le dieron un 4-0 ante el Wigan en el Emirates Stadium, en Londres.
Los jugadores dirigidos por el español Mikel Arteta buscan el póquer -cuatro títulos-, al igual que el Manchester City, pero los de Pep Guardiola afrontan un sorteo de quinta ronda mucho más duro.
El City eliminó al Newcastle de la Copa de la Liga a comienzos de este mes y ambos equipos se verán por quinta vez esta temporada en los octavos de la FA Cup.
Además, el Chelsea tendrá que viajar para enfrentarse al Wrexham, de segunda división, que ya se cobró una pieza de la Premier League esta temporada al vencer al Nottingham Forest.
El Liverpool jugará fuera de casa contra el colista de la Premier League, el Wolverhampton.
Los octavos se disputarán entre el 6 y el 9 de marzo.
