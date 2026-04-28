Champions League | Parlay del Día gracias a Betcris, a ganar con el 'Same Game Parlay'

Panamá/La UEFA Champions League entra en su fase más emocionante y en Betcris llega una oportunidad ideal para quienes buscan elevar la emoción de las semifinales con un Same Game Parlay cargado de valor.

Para la jornada de este martes, el Parlay del Día gracias a Betcris presenta una jugada especial con cuota de +5334, lo que significa que por cada $10 apostados se pueden ganar $533, en una combinación diseñada para dos de los partidos más esperados de la temporada europea.

Bayern Múnich vs PSG

Gana PSG

Vitinha anota o asiste gol

Arsenal vs Atlético Madrid

Marcador Correcto: Atlético Madrid 2-1 Arsenal

Gana Arsenal FC

Same Game Parlay Por cada $10, gana: $533 +5334 Bayern Munich vs PSG Gana PSG

Anota o asiste - Vitinha Arsenal FC vs Atl. Madrid Marcador Correcto - 1:2

Gana Arsenal FC *Líneas sujetas a cambio sin previo aviso.

PSG quiere aprovechar su fortaleza en París

El conjunto de Luis Enrique afronta la ida de semifinales ante Bayern con la motivación de seguir haciendo historia en Europa. El técnico español podría convertirse en el entrenador más rápido en alcanzar 50 victorias en Champions League, mientras que un triunfo representaría además la victoria número 100 del club parisino en la competición.

PSG llega tras ganar ocho de sus últimos nueve partidos oficiales y viene de un sólido 3-0 ante Angers en la Ligue 1. En casa buscarán romper la mala racha reciente frente a Bayern, equipo que los ha derrotado en sus últimos cinco enfrentamientos europeos.

Uno de los focos estará sobre Vitinha, mediocampista clave en la generación ofensiva parisina y protagonista del pick de jugador en este Same Game Parlay, con la apuesta de que anote o asista durante el encuentro.

Arsenal y Atlético prometen otra batalla táctica

En la otra semifinal, Arsenal recibe al Atlético Madrid en un duelo entre dos clubes que persiguen su primera Champions League de la historia.

Los ingleses llegan tras recuperar la cima de la Premier League luego de vencer al Newcastle, mientras que el equipo de Diego Simeone derrotó 3-2 al Athletic Club y buscará aprovechar su experiencia en eliminatorias europeas.

Atlético ha demostrado fortaleza en este tipo de escenarios y avanzó en seis de sus últimas siete semifinales continentales, mientras que Arsenal intentará mantener su gran campaña europea tras una fase de liga perfecta.

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