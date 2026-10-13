Champions League Galatasaray vs Barcelona | Estadísticas del primer tiempo

Panamá/El Barcelona fue claramente superior en el primer tiempo ante el Galatasaray, aunque el marcador al descanso sea 1-1. El local se adelantó con un gol de Alexey Batrakov al minuto 28, y los azulgranas igualaron al 43 con un tanto de João Cancelo.

Los catalanes tuvieron el 70% de posesión frente al 30% de los turcos y generaron 10 remates contra apenas 3 del Galatasaray. Seis de esos disparos fueron al arco, tres se fueron desviados y uno fue bloqueado. El Galatasaray solo logró dos tiros a puerta y uno bloqueado.

La diferencia también se ve en la calidad de las ocasiones. El Barcelona acumuló 1.03 de goles esperados (xG) frente a 0.34 del Galatasaray, y tuvo 3 ocasiones claras (convirtió una, la de Cancelo, y falló dos), mientras que los turcos no tuvieron ninguna.

Cinco de los disparos azulgranas fueron desde dentro del área y otros cinco desde fuera, mientras que los tres del Galatasaray fueron todos dentro del área. El Barcelona tocó 10 veces en el área rival y el Galatasaray 9, una cifra bastante pareja si se considera la diferencia en el dominio del balón.

En el manejo del balón, el Barcelona fue contundente: 321 pases con 89% de precisión (287 completados) contra 131 pases y 70% de efectividad del Galatasaray. En el último tercio la diferencia fue aún mayor: los catalanes completaron 65 de 76 pases (86%) y los turcos solo 13 de 28 (46%).

El Barcelona también generó más peligro con 9 pases clave frente a 3 y 0.36 de asistencias esperadas (xA) contra 0.18. En los centros hubo igualdad en cantidad (6 por lado), pero el Galatasaray fue algo más preciso con 2 acertados (33%) contra 1 del Barcelona (17%).

En defensa, el Barcelona ganó 24 duelos frente a 13 del Galatasaray, y fue más efectivo en las entradas con 5 de 7 ganadas (71%) frente a 3 de 6 (50%). Los turcos recurrieron más a las faltas (5 contra 3) y a las interceptaciones (6 contra 4). Ambos equipos despejaron 11 balones. Un dato clave: el Galatasaray cometió un error que terminó en gol, el que permitió el tanto de Cancelo, algo que el Barcelona no tuvo.

Si el Galatasaray sigue en el partido es gracias a su arquero, que sacó 5 atajadas y evitó 0.43 goles respecto a lo esperado, ya que enfrentó disparos con un valor de 1.43 en goles esperados a puerta (xGOT). Del otro lado, el portero del Barcelona solo tuvo que intervenir una vez y tuvo un balance de -0.31 goles prevenidos, al recibir un gol de Batrakov con un xGOT de 0.69.