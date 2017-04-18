Barça sueña con repetir remontada ante la Juve y Borussia con revertir resultado frente al Mónaco

La Juventus de Turín intentará evitar la remontada del Barcelona, al que batió por 3-0 en la ida, y el Borussia Dortmund apelará a su fuerza mental para revertir el resultado frente al Mónaco, con el que perdió en casa por 3-2, el miércoles en partidos de vuelta de cuartos de final de Champions.

Los aficionados azulgrana esperan que su equipo rememore la eliminatoria de octavos, en la que los pupilos de Luis Enrique cedieron un humillante 4-0 en el Parque de los Príncipes ante el París Saint Germain y, más tarde, se impusieron por 6-1 en el Camp Nou.

Para ello, el trío formado por el argentino Lionel Messi, el uruguayo Luis Suárez y el brasileño Neymar Jr. tendrá que superar a la férrea defensa italiana formada por Leonardo Bonucci y Giorgio Chiellini, pero sobre todo al guardameta Gianluigi Buffon.

El meta azzurro sólo ha encajado dos tantos en nueve encuentros de la Liga de Campeones, antes de esta temporada.

Además, la 'Vecchia Signora' cuenta con el excelente estado de forma del argentino Paulo Dybala, quien confía en volver a marcar al Barça, tras hacer un doblete en la ida.

Fraternidad Mónaco-Dortmund

El duelo entre el Borussia Dortmund y el Mónaco estará marcado por la fraternidad entre ambos clubes a causa del atentado con explosivos contra el autobús que sufrió el equipo alemán el pasado martes en el que el español Marc Bartra resultó herido levemente en un brazo.

Entonces, los aficionados del Borussia Dortmund abrieron sus puertas para que los hinchas del Principado pudieran pasar la noche y asistir al partido que se disputó al día siguiente.

En un hashtag "WelcomeBVBFans" lanzado en la red social Twitter, los fans del Mónaco, que gritaron varios veces el nombre del conjunto alemán en el Signal Iduna Park, devolvieron el gesto a sus rivales con una invitación a sus domicilios.

"A todos nuestros seguidores #WelcomeBVBFans para mostrar que los aficionados del AS Mónaco también saben recibir bien", tuiteó la página web ASM, un portal que sigue la actualidad del club del Principado.

Respecto al enfrentamiento, los monegascos buscarán hacer valer su ventaja aprovechando sin duda el trauma que aún persiste en la retina de los jugadores del Borussia Dortmund.

El técnico Thomas Tuchel apelará a su recién recuperado centrocampista Marco Reus, quien tiene experiencia y sobre todo no iba en el autobús la noche del martes, lo que podría marcar la diferencia.