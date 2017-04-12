Lewandowski, baja del Bayern Múnich ante el Real Madrid

El goleador polaco del Bayern Múnich Robert Lewandowski se perderá este miércoles la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid debido a una lesión en el hombro, publicó la revista deportiva Bild.

Lewandowski, de 28 años, es la principal referencia ofensiva del equipo dirigido por Carlo Ancelotti. Ha marcado 38 goles esta temporada, 7 de ellos en la Liga de Campeones.

El delantero, que se lesionó el sábado ante el Borussia Dortmund, partido en el que marcó un doblete (4-1), se retiró del entrenamiento del martes después de 20 minutos.

"Si tiene dolor no jugará", señaló Ancelotti el martes en rueda de prensa.

Su lugar en el centro del ataque bávaro lo ocupará normalmente el internacional alemán Thomas Muller, que se ha perdido los dos últimos partidos por una lesión en el tobillo.