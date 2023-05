Manchester City vs Real Madrid: ¿Qué le dijo Haaland a Courtois?

Luego de la semifinal de vuelta entre Manchester City y Real Madrid, se pudo presenciar que en el futbol no existe la lógica, la sorpresa para muchos fue la aplastante victoria y gran dominio del partido por parte del Manchester City 4-0.

Después de muchos intentos de entrar a la portería madrileña, dominando con gran posesión, los dos primeros goles llegaron por intermedio del portugués Bernardo Silva quien dejó sin opciones al guardameta belga Thibaut Courtois, el tercero con pase a balón parado de Kevin De Bruyne a Manuel Akanji quien cabecearía el balón rebotando en Eder Militao.

El último gol para fulminar todo, vendría por intermedio del recién ingresado “La Araña” Julián Álvarez que con pase de Foden al área chica definiría con tranquilidad, finiquitando las cosas al último minuto de partido.

El Real Madrid se marchó con la peor noticia posible tras caer derrotado en el Etihad Stadium. Los blancos fueron totalmente superados por el conjunto de Guardiola y han podido sacar pocos aspectos positivos del encuentro de vuelta.

La victoria bien merecida fue para los de Pep Guardiola, sin embargo, en este encuentro no se pudo ver al mismo Haaland que es un “killer” del área, siendo cuestionado por distintos medios de prensa inglesa al no ver gol en 180 minutos o sea en los dos partidos que tuvo el City con el Real Madrid.

Los focos puestos en Haaland.

🚨 Erling Haaland 🇳🇴 a félicité Thibaut Courtois 🇧🇪 à sa manière après le match contre le Real Madrid. 😅



« Tu es un crack, tu as sauvé trois buts, tu vas me le payer un autre jour. »



(@defcentral) pic.twitter.com/i0ta41gh1v — Actu Foot (@ActuFoot_) 18 de mayo de 2023

Se cuestiona la participación del noruego porque en la Premier League es costumbre verlo anotar más de un gol en un partido.

En cambio, muchos hacen la comparación Álvarez o Haaland, el argentino fue más eficiente que el 9 del City en esta ocasión, Álvarez entraría de cambio por Haaland, y en 2 minutos en el campo marcaría el gol fulminante en los últimos minutos del partido.

Thibaut Courtois fue uno de los protagonistas de la noche, el portero merengue detuvo todo lo posible y le hizo la noche a un Erling Haaland desesperado por anotar. El guardameta belga evitó que el resultado fuera mayor y realizó varias intervenciones salvadoras que sostuvieron al Real Madrid en el partido.

Una vez finalizado el partido, Haaland se dirigió a Courtois y le dijo lo siguiente: “eres un crack, me has parados tres que eran goles, me las vas a pagar otro día”.

El City se mete en la Final de la Champions League, y se enfrentará al Inter de Milan el 10 de junio, en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul, Turquía.