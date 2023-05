Copa Libertadores: ¿Qué necesita Boca Juniors para clasificar a octavos?

Un histórico triunfo, consiguió el Deportivo Pereira ante Boca Juniors 1-0, dejando las cosas complicadas para la clasificación del club xeneize a los octavos de final en la Copa Libertadores. Por su parte Colo Colo, club chileno, empató ante el club venezolano donde juegan los panameños Mosquera, Cummings, Anderson y Arroyo, club Monagas 1-1.

Luego de cuatro jornadas en la primera fase, el equipo azul y oro se mantiene en la cima con 7 unidades, aunque ahora lo alcanzó el Deportivo Pereira de Colombia, que igual figura debajo del equipo argentino igualados con 7 puntos.

Tercero se ubica Colo Colo con 5 puntos, el Cacique mantiene sus chances de poder avanzar a la siguiente ronda y la caída de Boca también lo perfiló para poder plasmar ese objetivo. Ambos se enfrentarán en la siguiente fecha el 6 de junio en La Bombonera. Lo que ocurrirá en la próxima fecha ante Boca se enfrentará a Colo Colo, un empate quitaría a Boca del liderato en su grupo, con una derrota dejaría las cosas complejas ya que los chilenos se meterían de lleno en la lucha por la clasificación.

Para poder confirmar su avance a la siguiente fase Boca tendrá que ganarles a los chilenos, con esa victoria estará llegando a los 10 puntos, deberá aguardar hasta el cierre de la fase para así terminar líder del grupo. Por otro lado, se estaría disputando el liderato del grupo, ya que una victoria del Deportivo Pereira ante Monagas los mantendrá igualado con Boca.

En el peor escenario en La Bombonera el 6 de junio si llega a ser derrotado por Colo Colo, Boca Juniors recurrirá a la calculadora y comenzará a especular con que el Pereira no supere al Monagas. El Cacique incluso podría quedar como líder en la próxima fecha si gana en La Bombonera y si el Pereira no puede con los venezolanos. Sin embargo, en contra de los chilenos es que no tienen la misma diferencia de goles con los colombianos.

Lo cierto es que todo dependerá de Boca, el club pudo haber obtenido una gran ventaja, pero pese a sus esfuerzos, no lograron firmar sentencia en la fase de grupos, y ahora depende de sí mismo para continuar con vida en la Copa Libertadores, mas allá de la fase de grupos.