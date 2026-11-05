Cristiano Ronaldo se retira de Portugal y las redes sociales reaccionan con memes

El delantero de 41 años anunció su retiro de la selección tras su conflicto con Jorge Jesus, y las redes recuperaron los montajes que ya circulaban desde su salida de la concentración.

Panamá/Cristiano Ronaldo anunció este jueves 5 de noviembre su retiro de la selección de Portugal, y las redes sociales no tardaron en reaccionar. La etapa final del delantero con Portugal estuvo marcada por una fuerte controversia con Jorge Jesus.

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El origen de la polémica

Todo comenzó ante Noruega, cuando Cristiano se quedó en el banco los 90 minutos, algo que no pasaba hacía 18 años en un partido oficial de la selección. Días después, el 30 de septiembre, abandonó la concentración en Copenhague y prometió contar “la verdad” a su debido tiempo.

Los memes

La comparación con Lionel Messi fue la más repetida. Circuló la foto del Mundial 2022 en la que Messi celebra de espaldas mientras Cristiano aparece sentado en el banco, y la cuenta Barça Worldwide publicó a Messi besando la Copa del Mundo con la frase “you will never be him”.

Jorge Jesus tampoco se salvó. Un usuario lo montó en una falsa publicidad de detergente Finish con el rostro de Cristiano en el envase, y la cuenta parodia Llourinho colocó un disfraz de superhéroe sobre Ronaldo en el banco, con el texto “tu final de carrera resumido en una imagen”. Otro meme usó una escena de la película argentina Nueve Reinas como despedida irónica.