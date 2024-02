EN VIVO | Dani Alves: ¿Qué podría pasar con el brasileño si es declarado culpable?

España/Lo más reciente: Dani Alves niega violación y dice que la demandante pudo irse "en cualquier momento".

En Barcelona, España, se desarrolla el juicio al exfutbolista brasileño Dani Alves por agresión sexual. El mundo del fútbol sigue minuto a minuto este acto y aquí le presentamos cuántos años podría quedar preso Alves de ser declarado culpable.

De entrada, el brasileño se enfrenta a una petición del fiscal de 9 años de prisión por un delito de agresión sexual con penetración. La acusación particular, ejercida por la abogada Ester García en defensa de la víctima, reclama la pena máxima: 12 años.

En caso de que el alcohol no sirva como atenuante, recibiría una sentencia de entre 6 a 9 años de cárcel, siempre y cuando Alves abone la indemnización de 150.000 euros que exige la Fiscalía. Sin embargo, si el estado de embriaguez cuente como atenuante, la sentencia dictaría entre 3 y 6 años de prisión.

El futbolista brasileño Dani Alves negó este miércoles que violase a una mujer en una discoteca de Barcelona y aseguró que la presunta víctima era libre de irse "en cualquier momento", durante su declaración en la última jornada del juicio en su contra en la ciudad española.

"Podía salir en cualquier momento, no estaba obligada a estar allí", declaró Alves sobre su presunta víctima, asegurando que no es "un hombre violento", y respondiendo solamente a su abogada durante una breve declaración de 20 minutos.

"En ningún momento me dijo nada", insistió el futbolista brasileño de 40 años, que lleva más de un año en prisión preventiva por estos hechos.

La declaración de Alves dio paso a las conclusiones finales de este juicio que ha despertado gran atención mediática.

Vestido con un suéter blanco, pantalón oscuro y unas lentes, el deportista siguió la sesión en silencio y gesto serio, como en las dos jornadas anteriores.

Acusado de haber violado a una joven en el lavabo de una zona reservada de la discoteca Sutton de la ciudad española en la noche del 30 al 31 de diciembre de 2022, el jugador cambió en varias ocasiones de versión desde que se iniciaron las investigaciones.

La sesión del miércoles arrancó con el testimonio de especialistas que atendieron a la supuesta víctima, como una psicóloga forense que sí consideró que la joven presentaba síntomas de un "cuadro postraumático" cuando la examinó meses después.

También comparecieron otros expertos propuestos por la defensa de Alves, que señalaron que su estado de ansiedad posterior podría derivar también de otros factores, como el impacto mediático del caso.

Tras la declaración del futbolista y los informes finales, el juicio concluirá, a la espera de una sentencia que se puede demorar semanas.

- "Desconsolada" -

Para la Fiscalía, los hechos constituyen un presunto delito de "agresión sexual con penetración" y pide para el jugador una pena de nueve años de prisión, además del pago de una indemnización de 150.000 euros (unos 162.000 dólares) a la mujer y otra década de libertad vigilada tras cumplir la condena.

La presunta víctima declaró el lunes bajo una serie de medidas para proteger su anonimato y separada por un biombo para evitar una "confrontación visual" con el acusado.

Ambos no habían coincidido desde la noche en la que, tras conocerse en el área exclusiva de la discoteca, el futbolista la invitó a acudir a otro reservado con un pequeño lavabo que ella desconocía.

En ese cubículo, según el escrito de acusación de la Fiscalía, Alves la agredió y forzó a mantener relaciones sexuales, pese a los intentos por evitarlo de la mujer, que vivió una "situación de angustia y terror".

Las dos personas que acompañaban a la joven aquella noche, una amiga y una prima, ratificaron el lunes ante el tribunal el estado de conmoción en el que salió del lavabo, así como las secuelas que arrastra desde entonces.

- Posible embriaguez -

Durante el juicio testificaron también varios de los policías y empleados del local que atendieron a la denunciante -actualmente en tratamiento psicológico-, que incidieron en el estado de "shock" en el que la encontraron, así como su reticencia inicial a denunciar los hechos.

"Me dijo que no la iban a creer, que había entrado de forma voluntaria, pero que luego quiso salir y no podía", indicó uno de los responsables de la sala.

Los testimonios del entorno de Alves, de su lado, coincidieron en resaltar que el futbolista había bebido mucho aquella noche.

Su esposa, Joana Sanz, explicó que el acusado regresó aquella madrugada a la casa que tienen cerca de Barcelona "oliendo a alcohol", tras una larga jornada con amigos.

"Cuando entró en la habitación, se chocó con varios muebles y se desplomó en la cama", relató la modelo española.

En el mismo sentido, su amigo Bruno, el único que acompañaba a Alves en la discoteca, aseveró que el futbolista había "bebido mucho", lo que no le impidió, según él, mantener una "química respetuosa" con la denunciante.

Dani Alves, uno de los futbolistas más laureados de la historia, jugó en clubes como el Sevilla o la Juventus de Turín, además de formar parte del exitoso Barça de Messi y Guardiola. Cuando ocurrieron los hechos se encontraba brevemente en Barcelona, tras regresar del Mundial de Catar.

Después de su ingreso en prisión en enero de 2023, su equipo en aquel momento, los Pumas de México, rescindió su contrato.

Con información de AFP y Sports.es