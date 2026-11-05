Detienen a exfutbolista de Colo Colo por presuntos delitos sexuales contra adolescentes en Chile: ¿qué se sabe?

El exjugador chileno, de 47 años, fue capturado en la comuna de Los Vilos, en la región de Coquimbo, mediante una orden judicial emitida por el 12.º Juzgado de Garantía de Santiago. Este jueves será presentado ante un tribunal para el control de detención.

Chile/El exfutbolista chileno Francisco Huaiquipán, de 47 años y antiguo jugador del club Colo Colo, fue detenido en la comuna de Los Vilos, en la región de Coquimbo, en el marco de una investigación por el presunto delito de violación de una persona mayor de 14 años, según la PDI. El exdeportista pasará este jueves a control de detención.

La captura se produjo durante la tarde, cuando detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI) ejecutaron una orden judicial emitida por el 12.º Juzgado de Garantía de Santiago.

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A través de sus redes sociales, la PDI informó sobre el procedimiento y señaló que el subprefecto Rodrigo Gómez, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana, y la fiscal jefa de Género de la Fiscalía Metropolitana Sur, Yazmin Salech, entregaron antecedentes relacionados con la detención.

La investigación se desarrolla en coordinación entre la unidad especializada de la PDI y la Fiscalía Metropolitana Sur. Según la información difundida por la institución, Huaiquipán se encontraba prófugo antes de ser localizado y detenido en Los Vilos.

El exfutbolista también registra un antecedente judicial de septiembre de 2021, cuando fue detenido tras intentar ingresar al centro penitenciario Colina I, en Chile, en un camión que transportaba materiales de construcción y ocultaba 38 teléfonos celulares, cannabis sativa, cocaína y ketamina. Por ese caso, Huaiquipán aceptó los cargos mediante un procedimiento abreviado y fue condenado a tres años de libertad vigilada.