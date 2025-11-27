EN VIVO| Final del Mundial Sub-17 Catar 2025: Portugal vs Austria por TVMAX y TVN Pass

Catar/Portugal y Austria definen al nuevo campeón del mundo en la categoría sub-17 en el partido final del Mundial que se realiza en Catar desde el Estadio Internacional Khalifa de la ciudad de Doha y que puedes ver por TVMAX y TVN Pass.

Portugal llegó al torneo como campeón europeo y demostró su gran calidad durante la competición. Su talento ofensivo ha quedado patente con sus contundentes victorias sobre selecciones como Marruecos y México, mientras que en semifinales demostraron su garra y resistencia defensiva para eliminar a Brasil en los penaltis.

Mientras que Portugal ha sufrido una derrota en la competición, contra Japón en la fase de grupos, Austria ha ganado los siete partidos que ha disputado hasta ahora. El equipo de Hermann Stadler ha estado excepcional, marcando 17 goles y encajando solo uno en su camino hacia la final. Las potencias futbolísticas Inglaterra e Italia se encuentran entre los equipos a los que superó el combinado austriaco.

Tercer lugar

Italia se quedó con la tercera posición del Mundial Sub-17 tras imponerse a Brasil en la tanda de penales, 4 por 2.

El marcador del encuentro fue un empate sin anotaciones registrado en el Aspire Zone de Doha.