Panamá/Las selecciones de España y Estados Unidos disputan un partido correspondiente a los octavos de final del Mundial Femenino Sub-17 Marruecos 2026, con el objetivo de conseguir el boleto a la siguiente ronda del torneo.

Ambos equipos presentan esquemas tácticos de 4-1-2-3, una formación que permite distribuir jugadoras en defensa y mediocampo, además de mantener tres futbolistas en la línea ofensiva para buscar alternativas de ataque.

España apuesta por su estructura ofensiva

El conjunto español presenta a Goiatz Ferraz en la portería, acompañada en defensa por Maialen Valladares, Abril Díaz, Maddi Martín y Venina Moodie.

En el mediocampo aparecen Laia Cabetas, Vera Molina, Ángela Gálvez, Carolina Ferrera y Elena Vizuete, mientras que Iraia Fernández y Rocío Elaine de la Cruz figuran entre las futbolistas encargadas de aportar presencia ofensiva.

La selección española buscará imponer su propuesta de juego y aprovechar sus recursos técnicos para superar a un rival que también aspira a mantenerse en la competición.

Estados Unidos presenta su once titular

Por su parte, Estados Unidos inicia con Avellina Saunders como guardameta. La línea defensiva está integrada por Kendra Hansen, Meila Brewer, Anaiah Williams y Venina Moodie, según la alineación facilitada.

En el mediocampo destacan Loradana Paletta, Mia Corona y Grace Murray, mientras que Maddie DiMaria, Deus Stanislaus y Amari Manning conforman el tridente ofensivo estadounidense.

Con una formación similar a la de España, el equipo norteamericano buscará aprovechar sus opciones de ataque y mantener el equilibrio defensivo durante el encuentro.

España

Sistema táctico: 4-1-2-3

Alineación titular

Suplentes

Cuerpo técnico

Estados Unidos

Sistema táctico: 4-1-2-3

Alineación titular

Suplentes

12. Alexis Fischer.

21. Kathy Long Capell.

2. Gigi Zúñiga.

3. Maddie Maves.

15. Cassie Travers.

18. Jordyn Heathcock.

20. Ortiz Isa.

14. Jordyn Sullivan.

17. Carolina Reyna.

19. Gianna Hanf.

Cuerpo técnico

Un boleto a los cuartos de final en juego

El enfrentamiento representa un desafío importante para ambas selecciones, ya que una victoria les permitirá continuar en la lucha por el título mundial de la categoría.

España y Estados Unidos buscan dar un paso más en el Mundial Femenino Sub-17 Marruecos 2026, en una eliminatoria en la que el resultado determinará cuál de los dos equipos avanzará a los cuartos de final.