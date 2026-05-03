Espanyol vs Real Madrid | Vinicius tiene ganando al club merengue

Panamá/El Real Madrid está derrotando 0-2 al Espanyol en la segunda mitad de su partido correspondiente a LaLiga 2025-26, gracias a una sobresaliente actuación de Vinícius Jr., quien firmó un doblete para mantener a los merengues en la pelea por el campeonato español.

El delantero brasileño abrió el marcador al minuto 55 luego de aprovechar una acción ofensiva dentro del área, y volvió a aparecer al 66’ para ampliar la ventaja del equipo dirigido por Álvaro Arbeloa, que necesita sumar de a tres para seguir presionando al líder FC Barcelona en la recta final de la temporada.

Vinícius Jr, la gran figura del partido

Más allá de sus dos goles, Vinícius Jr está completando una actuación dominante frente al Espanyol. El atacante suma 3 disparos totales, con 2 remates a puerta, generando un expected goals (xG) de 0.73 y un xGOT de 0.90, cifras que reflejan su efectividad en el encuentro.

El brasileño también ha sido una amenaza constante en el uno contra uno:

9 toques en el área rival

2 regates completados de 3 intentos

8 faltas recibidas

10 duelos ganados de 13 disputados

85% de precisión en pases

Real Madrid sigue presionando en la lucha por LaLiga

Con este resultado parcial, el Real Madrid continúa aferrado a sus opciones matemáticas en la lucha por el título de LaLiga, a la espera de un tropiezo del Barcelona en las jornadas decisivas del campeonato.

El protagonismo de Vinícius llega en un momento clave para el conjunto blanco, que busca cerrar con fuerza la temporada y mantenerse en carrera hasta el final.