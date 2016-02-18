El Dortmund gana al Oporto y se acerca a octavos de Europa League

El Borussia Dortmund ganó 2-0 al Oporto este jueves en la ida de dieciseisavos de final de la Europa League y encarriló su pase a los octavos, que tendrá que certificar dentro de una semana en Portugal.

En el Westfalenstadion el segundo clasificado de la Bundesliga mostró su cara más ofensiva e inclinó la eliminatoria a su favor gracias los goles del polaco Lukasz Piszczek (6) y de su estrella Marco Reus (71).

Volvió al Dortmund tras su lesión muscular el goleador gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, pero estuvo desacertado y no pudo ampliar su espectacular registro de 30 tantos en todas las competiciones esta temporada.

Destacó el talentoso mediapunta armenio Henrykh Mkhitaryan, que ofreció las asistencias en los goles de Piszczek y Reus.

En el primero Mkhitaryan encontró al lateral polaco y este engañó al arquero español Iker Casillas.

En la alineación de los locales estuvo el centrocampista Nuri Sahin, de vuelta a los terrenos tras 355 días de ausencia por lesión, y el Borussia llevó la iniciativa.

Pudo ampliar la ventaja el japonés Shinji Kagawa (32), pero fue Reus el que acertó a rematar un centro de Mkhitaryan ya en la recta final. El balón tocó en el holandés Bruno Martins Indi antes de entrar y despistó a Casillas.

El capitán de la selección española evitó una derrota mayor al sacar un tiro de Kagawa (84) y un cabezazo de Mkhitaryan (85).

Estrenándose en la Europa Liga tras ser eliminado de la Champions, el Oporto no tuvo casi ocasiones de batir al arquero suizo Roman Burki, que además estuvo perfecto en sus escasas intervenciones.