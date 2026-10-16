FIFA rechaza apelación de España por castigo tras partido amistoso contra Egipto

La Federación Española de Fútbol esperaba que se levantara la sanción que le impuso la Comisión Disciplinaria de la FIFA el pasado 4 de agosto.

España/La Comisión de Apelación de la FIFA rechazó el recurso de la Federación Española (RFEF) contra la sanción por los cánticos racistas del público durante el partido amistoso de la Roja contra Egipto del 31 de marzo pasado, informó este viernes la RFEF.

El pasado 4 de agosto la Comisión de Disciplina de la FIFA sancionó a España con una multa de 20.000 dólares y la clausura parcial de al menos el 15% del aforo del estadio en el próximo amistoso que España juegue como local.

En un partido amistoso contra Egipto disputado en el estadio de Cornellá el 31 de marzo, parte del público coreó en varios momentos del encuentro "musulmán el que no bote".

La RFEF recordó este viernes que esta mala conducta "fue detectada por los propios mecanismos de control de la Federación" y que se emitieron mensajes para que cesaran los gritos del público.

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Por la megafonía del estadio se pidió evitar los "cánticos ofensivos" al descanso y en la segunda parte.

"Se recuerda que la legislación para la prevención de la violencia en el deporte prohíbe y sanciona la participación activa en actos violentos, xenófobos, homófobos o racistas", se pudo leer en el videomarcador durante el partido.

"Es intolerable", señaló el seleccionador español Luis de la Fuente nada más sentarse en la sala de prensa al acabar el partido.

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"Los violentos aprovechan el fútbol para tener su espacio. Hay que apartarlos de la sociedad, identificarlos y cuanto más lejos mejor", dijo entonces.

La Federación Española insistió este viernes en que colaboró plenamente para que se identificara a los autores de los cánticos.

La Federación española consideró, por ello, "especialmente severa" la sanción impuesta recordando que en otros sucesos de "mayor gravedad o con antencedentes disciplinarios previos" no se impusieron medidas de cierre del aforo.

Ante esta situación, la Federación Española adelantó que va a interponer un recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).