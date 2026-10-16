Liga española calendario | Conoce los partidos de este fin de semana y la tabla de posiciones

Panamá/La jornada 9 de la liga española comenzó el viernes con un empate 1-1 entre el Deportivo y el Levante, y el resto de la fecha se jugará desde el sábado, con el Barcelona al frente de la clasificación con 24 puntos, tras ganar los ocho partidos que ha disputado.

El Barcelona tiene el mejor ataque del campeonato, con 34 goles a favor, y una diferencia de +27. Lo siguen el Atlético de Madrid y el Betis, ambos con 19 puntos, y el Real Madrid, cuarto con 18. El Sevilla es quinto con 14 y la Real Sociedad sexta con 13.

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En el único partido jugado hasta ahora, el Deportivo se adelantó con un gol de Nsongo en el minuto 63, pero el Levante igualó con Requena en el 82.

El sábado arrancará a las 7:00 a.m. (hora de Panamá) con el Espanyol-Atlético de Madrid. A las 9:15 a.m. jugarán Villarreal y Elche, a las 11:30 a.m. el Betis recibirá al Barcelona y a las 2:00 p.m. se enfrentarán Valencia y Athletic. El domingo seguirá el mismo esquema: Osasuna-Racing (7:00 a.m.), Celta-Alavés (9:15 a.m.), Málaga-Real Sociedad (11:30 a.m.) y Real Madrid-Sevilla (2:00 p.m.). El lunes cerrará la fecha el Getafe-Rayo a las 2:00 p.m.

La zona media está muy apretada: Celta, Athletic Bilbao, Villarreal, Espanyol, Rayo Vallecano, Getafe, Racing Santander y Osasuna suman 8 puntos cada uno. El Athletic y el Rayo tienen partidos pendientes (6 y 7 jugados), por lo que podrían escalar posiciones. Alavés y Deportivo comparten los 11 puntos en los puestos siete y ocho.

En la parte baja, el Levante es 17º con 7 puntos, el Elche 18º con 6 y el Valencia 19º con 5. El Málaga cierra la tabla con 4 puntos y sigue sin ganar tras ocho jornadas, con cuatro empates y cuatro derrotas.

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