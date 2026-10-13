LaLiga noticias| Dani Carvajal: ex jugador del Real Madrid tiene nuevo equipo en España

Dani Carvajal, conocido por su trayectoria destacada de 13 años con el equipo merengue, seguirá compitiendo en la liga española.

España/El exlateral derecho del Real Madrid, Dani Carvajal, ha fichado por el Getafe por esta temporada, informó este martes el club azulón.

Carvajal, de 34 años, ha firmado con el Getafe hasta junio de 2027, precisó el club de la periferia de Madrid.

El lateral derecho se encontraba sin equipo desde que en junio pasado concluyó su etapa en el Real Madrid, tras trece años vistiendo la camiseta merengue.

Carvajal "aportará experiencia y liderazgo" a su nuevo equipo, señaló el Getafe.

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El futbolista más laureado del Real Madrid con 27 títulos, entre ellos seis Copas de Europa, ha tenido que bajarse mucho el sueldo para poder fichar por su nuevo club, según la prensa española.

De acuerdo con los diarios locales, Carvajal cobrará menos de un millón de euros (1,118 millones de dólares) frente a los diez que cobraba en el Real Madrid.

Internacional con España en 51 ocasiones, con la que ganó la Eurocopa de 2024 y la Liga de Naciones 2023, Carvajal sólo podrá jugar con el Getafe en LaLiga por ahora.

El fichaje no ha llegado a tiempo para ser inscrito para la fase liga de la Conference League por lo que Carvajal sólo podría disputar esta competición europea si el Getafe consigue pasar de ronda.

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