Girona vs Barcelona | Previa, alineaciones probables y pronóstico del partido

Este duelo cierra la jornada 24 de la liga española temporada 2025-2026.

Panamá/Tras la dura caída en la Copa del Rey, el Barcelona afronta el derbi catalán ante el Girona con la necesidad de dar un golpe de autoridad y sostener el liderato en La Liga, donde la presión del Real Madrid es constante.

Rachas y estadísticas destacadas

El Girona ha mostrado irregularidad reciente, aunque en casa suele competir con orden. Ha marcado exactamente un gol en cuatro de sus últimos cinco partidos como local, un dato que refleja cierta limitación ofensiva. Sin embargo, también ha sido protagonista desde el punto penal: solo el Real Madrid (11) ha recibido más penales a favor que los siete que suma el conjunto gerundense esta temporada.

En contraste, el Barcelona presume de una impresionante regularidad goleadora: ha anotado en 43 partidos consecutivos de liga, una racha que evidencia su poder ofensivo. No obstante, sus salidas suelen ser abiertas y con espacios, ya que nueve de sus últimos 11 encuentros como visitante en liga terminaron con ambos equipos marcando.

Jugadores a seguir

En el cuadro local, el experimentado Cristhian Stuani será una de las referencias. Aunque falló un penal ante Sevilla, el delantero uruguayo ha firmado dos goles y cuatro tarjetas amarillas en sus últimos cinco enfrentamientos ante el Barcelona, mostrando que suele ser protagonista en estos duelos.

Por parte azulgrana, todas las miradas apuntan a Robert Lewandowski, quien ha marcado cuatro goles en sus últimas cuatro apariciones frente al Girona. Además, el dato es contundente: el Barcelona ha ganado los últimos 16 partidos en los que el polaco ha anotado, lo que convierte su presencia en un factor decisivo.

Bajas sensibles

En el apartado médico, el Girona podría resentir la ausencia de Fran Beltrán, quien salió lesionado ante el Sevilla. Mientras tanto, el Barcelona está pendiente de la evolución de Marcus Rashford, ausente en la derrota frente al Atlético de Madrid por molestias en la rodilla.

Con estadísticas que apuntan a goles y antecedentes favorables al conjunto culé, el derbi catalán promete intensidad, presión y un escenario clave en la lucha por el título de La Liga.

Alineaciones probables:

Girona

El conjunto dirigido por Míchel podría saltar al terreno de juego con:

Paulo Gazzaniga en portería;

línea defensiva conformada por Hugo Rincón, Vitor Reis, Daley Blind y Arnau Martínez;

en el mediocampo, Fran Beltrán junto a Iván Martín;

más adelantados, Viktor Tsygankov, Thomas Lemar y Bryan Gil;

y en punta, el ucraniano Artem Dovbyk Vanat.

Barcelona

Por su parte, el equipo de Hansi Flick formaría con:

Joan García bajo los tres palos;

defensa de cuatro con Jules Koundé, Pau Cubarsí, Ronald Araujo y Alejandro Balde;

doble pivote integrado por Eric García y Frenkie de Jong;

línea ofensiva con Lamine Yamal, Dani Olmo y Ferran Torres;

y como referencia en el área, el goleador Robert Lewandowski.

Marcador probable

Por contexto, rachas y antecedentes, el Barcelona parte como favorito, pero difícilmente será un trámite sencillo. Considerando que el Girona suele marcar en casa y que el Barça concede fuera, el escenario más probable apunta a un partido abierto.

Pronóstico: Girona 1-2 Barcelona.