Expocomer 2026 abre sus puertas en Panamá con expectativas de más de $200 millones

Ciudad de Panamá/La feria Expocomer 2026 fue inaugurada este martes en el Panamá Convention Center, consolidándose como uno de los eventos comerciales más importantes de América Latina y como una plataforma clave para impulsar negocios y alianzas internacionales.

El bloque ferial reúne cinco eventos simultáneos: Expocomer, Expo Logística Panamá, Expo Turismo Internacional, Expo Eléctrica Internacional y Expo Tech, que congregan a empresas, compradores e inversionistas de diferentes regiones del mundo.

Durante la inauguración, Gianpiero Leoncini, vicepresidente de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, destacó el papel de Panamá como punto estratégico para el comercio internacional.

“Esta edición de Expocomer confirma que la integración es el camino y Panamá es el punto de encuentro del comercio hemisférico, plataforma de articulación entre América Latina y el Caribe y los mercados globales”, indicó.

Leoncini añadió que la participación de expositores provenientes de más de 30 países reafirma el posicionamiento del evento como una vitrina ideal para abrir mercados, generar alianzas comerciales y convertir la conectividad logística de Panamá en oportunidades concretas de inversión.

De acuerdo con los organizadores, durante la feria se espera generar más de $200 millones de dólares en transacciones comerciales entre expositores y compradores internacionales. Además, se estima que el evento aporte cerca de $45 millones de dólares a la economía panameña y genere alrededor de 10 mil noches de hotel durante su realización.

Por su parte, Aurelio Barría, presidente de Exposiciones de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, destacó la magnitud del evento dentro del calendario ferial de la región.

“Expocomer es el corazón de esta plataforma, nuestra vitrina del mundo comercial que reúne más de 600 expositores provenientes de más de 30 países en sectores como alimentos, tecnologías, textiles, bienes de consumo y múltiples categorías exportables”, señaló.

La feria se desarrollará durante varios días en el Panamá Convention Center, donde empresarios, compradores y delegaciones internacionales buscan fortalecer el intercambio comercial y promover nuevas oportunidades de negocio.

Con información de Yamy Rivas