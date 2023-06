Homenaje a Juan Román Riquelme: ¿Qué pasó entre Alfio Basile y la periodista Sofi Martínez?

Todo un éxito fue el homenaje que se le hizo a la leyenda de Boca Juniors Juan Román Riquelme este fin de semana en la Bombonera donde estuvieron presentes un sinnúmero de figuras del fútbol entre ellos Lionel Messi.

Pero en medio de esta actividad ocurrió un hecho bastante comentado en los medios de comunicación de Argentina entre Alfio Basile, el popular "Coco" y la periodista Sofi Martínez.

¿Qué ocurrió?

"Coco" Basile le pidió a la periodista Sofi Martínez quien era la encargada de enviar los pases de la transmisión, que saliera del camerino: "Qué hacés acá, nena. No podés estar acá. Te vas asustar. Es un vestuario de hombres", le dijo a Martínez quien estaba muy dentro del camerín, pero la periodista no hizo caso y siguió con su labor: "Acá no está nadie cambiándose. Me la está haciendo el "Coco". Me está mintiendo".

Sofi Martínez se dirigió a algunos jugadores para seguri su trabajo entre ellos Pablo Aimar y el mismo Lionel Messi. A pablo Aimar le preguntó lo que significaba jugar junto a Juan Román Riquelme y esto respondió el popular "payasito":

"Un amigo de la adolescencia, que es la época que todos recordamos mejor o con más alegría y ese eso, un amigo de la adolescencia que es lo más importante para la vida".

Basile que parece que hace una joda pero no, Aimar con las ojotas de Boca, Messi que desaparece por arte de magia. Un minuto y 42 segundos de incomodidad pura pic.twitter.com/WpGNkanR8w — Panqui (@panquimolina) 25 de junio de 2023

Asegura el Clarín de Argentina que la historia entre "Coco" Basile y Sofía Martínez siguió en la cancha, la periodista le preguntó si todo estaba bien entre los dos le respondió: "te quería cuidar".